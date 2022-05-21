Смыть "химию" с овощей и фруктов очень просто: какое средство надо добавить в воду
Часто фрукты и овощи из супермаркета и даже с рынка могут быть обработаны "химией" для сохранения товарного вида и продления срока хранения. Конечно же принесенные покупки надо мыть перед употреблением, однако простой воды не всегда бывает достаточно.
Как правильно мыть покупную овощи, читайте ниже в нашем материале Styler.
Как правильно мыть магазинные фрукты и овощи
Эксперты говорят, что недостаточно обдать плоды водой из-под крана. Для мытья покупных продуктов желательно использовать "специальную" воду.
Сделать ее можно с помощью средства, которое есть на каждой кухне. Это обычная пищевая сода.
Возьмите глубокую емкость, наполните ее водой и добавьте соду (хватит чайной ложки на литр жидкости). В средство погрузите купленные в магазине фрукты и овощи.
Далее плоды следует помыть привычным способом: фильтрованной водой или водой из-под крана. Так вы смоете остатки соды.
Не только мытье
Чтобы еще больше снизить содержание нитратов, овощи можно замочить - как в воде, так и с использованием соли или уксуса.
Замачивание на 30-60 минут - еще более эффективный метод уменьшить содержание химии. Свеклу, кабачки, морковь, тыкву, баклажаны можно нарезать небольшими кубиками и залить водой на 5-10 минут. Процедуру повторить еще 1-2 раза.
Чтобы удалить химические вещества из кожуры овощей или из зелени, замочите их на 5-10 минут в солевом растворе или слабом растворе уксуса, а затем промойте.
Можно также опустить их на 5 секунд в кипяток.
Ранее мы писали, как правильно мыть овощи и фрукты. Для каждого из них есть свой способ, который правильно их очистит.
Кроме того мы сообщали, кому лучше не есть клубнику и как правильно выбрать сезонную ягоду без нитратов.