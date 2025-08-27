Блестящие яблоки и апельсины: чем их покрывают и что стоит знать

Украинцев призывают внимательно читать маркировку фруктов и овощей в магазинах и на рынках. Часто эти продукты покрывают специальными восками, которые являются пищевыми добавками и имеют свои E-номера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпродпотребслужбу.

Воски применяют для сохранения свежести и товарного вида плодов, но некоторые из них могут вызвать аллергические реакции. В Украине информация об использованных пищевых добавках является обязательной и должна быть указана на маркировке. Какие воски встречаются чаще всего E901 - пчелиный воск: животного происхождения, применяют для фруктов, орехов, конфет. Может вызывать аллергию.

E903 - карнаубский воск: из листьев пальмы, им покрывают цитрусовые, яблоки, груши, дыни, манго.

E902 - канделильский воск: более редкий, происходит из канделильского куста, используют в кондитерке и иногда для фруктов.

E904 - шеллак: получают из лаковых насекомых, применяют для глазирования цитрусовых, яблок, тропических фруктов.

E914 - окисленный полиэтиленовый воск: синтетический, чаще всего для цитрусовых и бананов. Специалисты советуют внимательно изучать маркировку, чтобы понимать, какой именно воск нанесен на продукт, и выбирать продукты сознательно.