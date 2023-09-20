Блінкен закликав Азербайджан негайно припинити військові дії у Нагірному Карабасі

Сполучені Штати Америки (США) закликали Азербайджан негайно припинити ведення бойових дій у регіоні Нагірного Карабаху. Також Вашингтон звертає увагу Баку на важливість деескалації конфлікту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) державного секретаря США Ентоні Блінкена.

Американський чиновник провів телефонні розмови з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим та прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном на тлі чергового сплеску напруженості між країнами.

"Я розмовляв сьогодні з президентом Азербайджану Алієвим і закликав його негайно припинити військові дії в Нагірному Карабасі. Для Азербайджану вкрай важливо деескалювати ситуацію, щоб сприяти мирному вирішенню конфлікту", - йдеться у пості.

У спілкуванні з главою уряду Вірменії Блінкен "висловив наше глибоке занепокоєння" військовими діями Азербайджану.

"Сполучені Штати закликають до негайного припинення цієї неприйнятної військової акції", - зазначив він.

Також у Держдепі розповіли, що Алієв у розмові з Блінкеном "висловив готовність" припинити бойові дії та провести зустріч із представниками Нагірного Карабаху.

У своєму зверненні американський чиновник також повідомив Пашиняну, що Єреван має повну підтримку Вашингтона.

Військова операція Азербайджану у Нагірному Карабаху

19 вересня Азербайджан оголосив про початок "антитерористичних заходів локального характеру" у Нагірному Карабаху. Це сталося після звинувачень Баку на адресу Єревана "в організації теракту та загибелі військових".

На цьому тлі в Карабахському регіоні повідомили, що російські "миротворці" втекли після початку Азербайджаном антитерористичної операції. Додамо, що речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що Баку нібито не попереджав російський "миротворчий контингент" про свої плани. Також Москва закликала припинити бойові дії.

Водночас прем'єр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що країна не бере участі у військових діях та нібито не має армії у Нагірному Карабаху.

Того ж дня пізніше влада Азербайджану озвучила умову для припинення "антитерористичної операції" в Нагірному Карабаху - вірменські сили в регіоні мають здатися.

Нагадаємо, що війна за Карабах триває вже понад 30 років. При розпаді СРСР цю територію у складі Азербайджанської РСР населяли переважно вірмени. 1991 року регіон за підтримки Вірменії проголосив "незалежність" і назвався Нагірно-Карабаською республікою. Після цього періодично відбувалися воєнні конфлікти.

У травні прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про готовність визнати територію Азербайджану площею 86 600 кв. км, включаючи Нагірний Карабах. При цьому 1 вересня поблизу загального кордону Вірменії та Азербайджану знову сталася стрілянина. Тоді загинули троє військових.