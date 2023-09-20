Блинкен призвал Азербайджан немедленно прекратить военные действия в Нагорном Карабахе

Соединенные Штаты Америки (США) призвали Азербайджан незамедлительно прекратить ведение боевых действий в регионе Нагорного Карабаха. Также Вашингтон обращает внимание Баку на важность деэскалации конфликта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) государственного секретаря США Энтони Блинкена.

Американский чиновник провел телефонные разговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном на фоне очередного всплеска напряженности между странами.

"Я разговаривал сегодня с президентом Азербайджана Алиевым и призвал его немедленно прекратить военные действия в Нагорном Карабахе. Для Азербайджана крайне важно деэскалировать ситуацию, чтобы способствовать мирному разрешению конфликта", - говорится в посте.

В общении с главой правительства Армении Блинкен "выразил нашу глубокую обеспокоенность" военными действиями Азербайджана.

"Соединенные Штаты призывают к немедленному прекращению этой неприемлемой военной акции", - отметил он.

Также в Госдепе рассказали, что Алиев в разговоре с Блинкеном "выразил готовность" прекратить боевые действия и провести встречу с представителями Нагорного Карабаха.

В своем обращении американский чиновник также сообщил Пашиняну, что Ереван пользуется полной поддержкой Вашингтона.

Военная операция Азербайджана в Нагорном Карабахе

19 сентября Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мер локального характера" в Нагорном Карабахе. Это произошло после обвинений Баку в адрес Еревана "в организации теракта и гибели военных".

На этом фоне в Карабахском регионе сообщили, что российские "миротворцы" скрылись после начала Азербайджаном антитеррористической операции. Добавим, что спикер российского МИД Мария Захарова заявила, что Баку якобы не предупреждал российский "миротворческий контингент" о своих планах. Также Москва призвала прекратить боевые действия.

Вместе с тем премьер Армении Никол Пашинян заявил, что страна не участвует в военных действиях и якобы не имеет армии в Нагорном Карабахе.

В то же день позже власти Азербайджана озвучили условие для прекращения "антитеррористической операции" в Нагорном Карабахе - армянские силы в регионе должны сдаться.

Напомним, что война при Карабах длится уже более 30 лет. При распаде СССР на эту территорию в составе Азербайджанской ССР населяли преимущественно армяне. В 1991 году регион при поддержке Армении провозгласил "независимость" и представился Нагорно-Карабаской республикой. После этого периодически происходили военные конфликты.

В мае премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности признать территорию Азербайджана площадью 86 600 кв. км, включая Нагорный Карабах. При этом 1 сентября вблизи общей границы Армении и Азербайджана снова произошла стрельба. Тогда погибли трое военных .