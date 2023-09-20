Блинкен призвал Азербайджан немедленно прекратить военные действия в Нагорном Карабахе
Соединенные Штаты Америки (США) призвали Азербайджан незамедлительно прекратить ведение боевых действий в регионе Нагорного Карабаха. Также Вашингтон обращает внимание Баку на важность деэскалации конфликта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) государственного секретаря США Энтони Блинкена.
Американский чиновник провел телефонные разговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном на фоне очередного всплеска напряженности между странами.
"Я разговаривал сегодня с президентом Азербайджана Алиевым и призвал его немедленно прекратить военные действия в Нагорном Карабахе. Для Азербайджана крайне важно деэскалировать ситуацию, чтобы способствовать мирному разрешению конфликта", - говорится в посте.
В общении с главой правительства Армении Блинкен "выразил нашу глубокую обеспокоенность" военными действиями Азербайджана.
"Соединенные Штаты призывают к немедленному прекращению этой неприемлемой военной акции", - отметил он.
Также в Госдепе рассказали, что Алиев в разговоре с Блинкеном "выразил готовность" прекратить боевые действия и провести встречу с представителями Нагорного Карабаха.
В своем обращении американский чиновник также сообщил Пашиняну, что Ереван пользуется полной поддержкой Вашингтона.
Военная операция Азербайджана в Нагорном Карабахе
19 сентября Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мер локального характера" в Нагорном Карабахе. Это произошло после обвинений Баку в адрес Еревана "в организации теракта и гибели военных".
На этом фоне в Карабахском регионе сообщили, что российские "миротворцы" скрылись после начала Азербайджаном антитеррористической операции. Добавим, что спикер российского МИД Мария Захарова заявила, что Баку якобы не предупреждал российский "миротворческий контингент" о своих планах. Также Москва призвала прекратить боевые действия.
Вместе с тем премьер Армении Никол Пашинян заявил, что страна не участвует в военных действиях и якобы не имеет армии в Нагорном Карабахе.
В то же день позже власти Азербайджана озвучили условие для прекращения "антитеррористической операции" в Нагорном Карабахе - армянские силы в регионе должны сдаться.
Напомним, что война при Карабах длится уже более 30 лет. При распаде СССР на эту территорию в составе Азербайджанской ССР населяли преимущественно армяне. В 1991 году регион при поддержке Армении провозгласил "независимость" и представился Нагорно-Карабаской республикой. После этого периодически происходили военные конфликты.
В мае премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности признать территорию Азербайджана площадью 86 600 кв. км, включая Нагорный Карабах. При этом 1 сентября вблизи общей границы Армении и Азербайджана снова произошла стрельба. Тогда погибли трое военных .
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