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На кордоні Вірменії та Азербайджану сталося бойове зіткнення: повідомляють про жертви

Субота 02 вересня 2023 06:15
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На кордоні Вірменії та Азербайджану сталося бойове зіткнення: повідомляють про жертви Фото: стрілянина на кордоні Вірменії та Азербайджану, є загиблі (nkrmil am)
Автор: Максим Шушко

Внаслідок стрілянини, яка сталася 1 вересня поблизу спільного кордону Вірменії та Азейбарджану на північний захід від Нагірного Карабаху загинули троє військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Сводоба.

Міністерство оборони Вірменії заявило, що внаслідок інтенсивного обстрілу поблизу кордону з Азербайджаном загинуло троє військових. Ще один отримав важке вогнепальне поранення та перебуває у важкому стані.

За даними відомства, позиції Вірменії були обстріляні поблизу населених пунктів Сотк і Норабак, за 8 кілометрів від кордону.

У Міноборони Азербайджану, в свою чергу, повідомили, що вірменські сили в цьому районі вели вогонь по азербайджанських позиціях. Зазначається, що безпілотниками були атаковані військовослужбовці в районі Кельбакар. Поранено трьох солдат.

Також, у Баку заявили, що Вірменія стягує в цей район додаткові війська.

Конфлікт навколо Нагірного Карабаху

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном щодо Нагірного Карабаху триває вже понад 30 років. В регіоні періодично ставалися військові конфлікти. Останнє загострення почалося в березні цього року, коли через стрілянину загинули люди.

Наприкінці квітня за посередництва США Вірменія та Азербайджан провели переговори, домовившись відновити переговори щодо делімітації кордонів та нормалізації відносин. Вже влітку, в середині липня, лідери Азербайджану та Вірменії провели чергові переговори за посередництва ЄС.

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