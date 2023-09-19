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В Азербайджані висунули умову припинення військових дій у Карабасі

Вівторок 19 вересня 2023 18:16
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В Азербайджані висунули умову припинення військових дій у Карабасі Фото: в Азербайджані висунули умову щодо припинення військових дій у Карабасі (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Влада Азербайджану озвучила умову для припинення "антитерористичної операції" у Нагірному Карабаху - вірменські сили у регіоні мають здатися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державне агентство АЗЕРТАДЖ.

"Для припинення антитерористичних заходів незаконні вірменські збройні формування мають підняти білий прапор, здати всю зброю, а незаконний режим має саморозпуститися", - сказано у повідомленні.

Якщо цього не відбудеться, то Азербайджан погрожує продовжувати бойові дії у регіоні. Також адміністрація президента Азербайджану заявляє про готовність до зустрічі з представниками вірменського населення, що проживає в Карабаському регіоні.

Що цьому передувало

Сьогодні Азербайджан оголосив про початок "антитерористичних заходів локального характеру" у Нагірному Карабаху після звинувачень Вірменії "в організації теракту та загибелі військових".

У Карабаському регіоні повідомили, що російські миротворці втекли після початку антитерористичної операції.

При цьому речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що Баку нібито не попереджав російський "миротворчий контингент" про свої плани. Там закликали припинити бойові дії.

Тим часом прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що країна не бере участі у військових діях і не має армії в Нагірному Карабаху.

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