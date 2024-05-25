Блінкен відвідає Чехію та Молдову, де обговорить підтримку України з боку НАТО

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У Празі керівник американської дипломатії візьме участь у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО.

Блінкен також зустрінеться з міністром закордонних справ Чехії Яном Ліпавським та іншими високопосадовцями для обговорення подальшої підтримки України, спільної оборонної модернізації та поглиблення енергетичних зв'язків.

За словами помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Джеймса О'Браєна, на зустрічі буде підготовлено рішення, які ухвалять на липневому саміті НАТО у Вашингтоні.

"Ми не очікуємо, що Україна отримає запрошення до вступу в НАТО, але ми вважаємо, що буде продемонстрована значна підтримка України в її прагненні перемогти у війні", - сказав він.

За словами О'Брайена, це включатиме підтримку НАТО у розбудові майбутніх збройних сил України та зусилля, спрямовані на допомогу країні у проведенні реформ, необхідних для вступу країни до Європейського Союзу та НАТО.

О'Брайен також зазначив, що Вашингтон зосереджений на тому, щоб Україна могла досягти успіху як на полі бою, так і тоді, коли вона вирішить укласти мир з Росією.

Російський диктатор Володимир Путін у п'ятницю заявив, що мирні переговори в Україні слід відновити, але Росія матиме справу лише з легітимними лідерами у Києві. Путін також сказав, що переговори повинні відображати "сьогоднішні реалії на місцях".

"Ми не бачимо, що президент Путін зараз зацікавлений у мирі. Ми завжди зацікавлені в тому, щоб бачити, що коли Україна готова до миру, то вона здатна зробити це на умовах, які є успішними для України", - сказав О'Брайен.

Він також заявив, що Росія не змогла б атакувати українські міста та об'єкти так, як вона це робить, без підтримки Китаю у війні. Сполучені Штати неодноразово попереджали про ухилення Росії від санкцій через Китай та інші країни.

"Ми чітко дали зрозуміти, що зробимо додаткові кроки проти конкретних китайських акторів, і ми ведемо постійні консультації з нашими європейськими колегами", - попередив О'Брайен.

Він сказав, що, на його думку, Китай серйозно сприймає попередження про те, що підтримка Росії має бути припинена.

За даними агентства, під час візиту до Молдови, Блінкен обговорить підтримку США прогресу країни на шляху до вступу в ЄС та енергетичну безпеку. Востаннє Блінкен відвідував країну в березні 2022 року.

Візити відбудуться за два тижні після того, як Блінкен відвідав Україну, де запевнив Київ у підтримці Вашингтона перед обличчям посилення російських атак на півночі країни.