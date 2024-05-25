Блинкен посетит Чехию и Молдову, где обсудит поддержку Украины со стороны НАТО

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В Праге руководитель американской дипломатии примет участие в неформальной встрече министров иностранных дел стран НАТО.

Блинкен также встретится с министром иностранных дел Чехии Яном Липавским и другими высокопоставленными чиновниками для обсуждения дальнейшей поддержки Украины, совместной оборонной модернизации и углубления энергетических связей.

По словам помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена, на встрече будут подготовлены решения, которые примут на июльском саммите НАТО в Вашингтоне.

"Мы не ожидаем, что Украина получит приглашение ко вступлению в НАТО, но мы считаем, что будет продемонстрирована значительная поддержка Украины в ее стремлении победить в войне", - сказал он.

По словам О'Брайена, она будет включать поддержку НАТО в развитии будущих вооруженных сил Украины и усилия, направленные на помощь стране в проведении реформ, необходимых для вступления страны в Европейский Союз и НАТО.

О'Брайен также отметил, что Вашингтон сосредоточен на том, чтобы Украина могла достичь успеха как на поле боя, так и тогда, когда она решит заключить мир с Россией.

Российский диктатор Владимир Путин в пятницу заявил, что мирные переговоры в Украине необходимо возобновить, но Россия будет иметь дело только с легитимными лидерами в Киеве. Путин также сказал, что переговоры должны отражать "сегодняшние реалии на местах".

"Мы не видим, что президент Путин сейчас заинтересован в мире. Мы всегда заинтересованы в том, чтобы видеть, что когда Украина готова к миру, то она способна сделать это на условиях, которые являются успешными для Украины", - сказал О'Брайен.

Он также заявил, что Россия не смогла бы атаковать украинские города и объекты так, как она это делает, без поддержки Китая в войне. Соединенные Штаты неоднократно предупреждали об уклонении России от санкций через Китай и другие страны.

"Мы четко дали понять, что предпримем дополнительные шаги против конкретных китайских актеров, и мы ведем постоянные консультации с нашими европейскими коллегами", - предупредил О'Брайен.

Он сказал, что, по его мнению, Китай серьезно воспринимает предупреждения о том, что поддержка России должна быть прекращена.

По данным агентства, во время визита в Молдову, Блинкен обсудит поддержку США прогресса страны на пути к вступлению в ЕС и энергетическую безопасность. Последний раз Блинкен посещал страну в марте 2022 года.

Визиты состоятся через две недели после того, как Блинкен посетил Украину, где заверил Киев в поддержке Вашингтона перед лицом усиления российских атак на севере страны.