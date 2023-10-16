Блінкен вдруге за тиждень прибув до Ізраїлю
Держсекретар США Ентоні Блінкен знову прибув до Ізраїлю для проведення переговорів у зв’язку з нападом терористів ХАМАС а країну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
Чиновник знову прибув до Ізраїлю після турне по шести арабських країнах.
Блінкен вже приземлився в Тель-Авіві.
Очікується, що держсек США знову зустрінеться з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху в Єрусалимі.
Що цьому передувало
Нагадаємо, Блінкен відвідував Ізраїль 12 жовтня. Тоді він запевнив Нетаньяху у підтримці з боку США, заявивши, що метою ХАМАС є знищення Ізраїлю та євреїв. До того ж, у США неоднократно підкреслювали, що зможуть одночасно підтримувати і Україну, і Ізраїль.
Блінкен також анонсував відкриття КПП "Рафах" у Єгипті для евакуації громадян із Сектора Гази.
Додамо, що прем'єр-міністр Ізраїлю запросив президента США Джо Байдена відвідати державу цього тижня.
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