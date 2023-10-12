Блінкен прилетів до Ізраїлю, - ЗМІ

Державний секретар США Ентоні Блінкен прилетів до Ізаїлю у четвер, 12 жовтня, із обіцяним візитом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

За словами очевидця, літак Ентоні Блінкена вже приземлився в Ізраїлі.

"Держсекретар США прилетів у рамках демонстрації підтримки союзника Ізраїлю", - уточнює видання.

Очікується, що під час свого візиту він зустрінеться із високопоставленими ізраїльськими чиновниками.

Сьогодні вранці також було оголошено, що він зустрінеться з президентом Палестини Махмудом Аббасом, "крок, який деякі вважатимуть спірним".

Ситуація в Ізраїлі

7 жовтня терористи організації ХАМАС вчинили масштабне вторгнення на територію Ізраїлю, влаштувавши масові вбивства місцевих жителів. Незабаром Армія оборони Ізраїлю змогла повернути під свій контроль території та міста, зайняті терористами. Наразі ЦАХАЛ проводить операцію зі знищення головних центрів терористів у секторі Газа.

10 жовтня стало відомо, що держсекретар США Ентоні Блінкен відвідає Ізраїль. При цьому точної дати поїздки не називали. При цьому, за даними ЗМІ, влада Ізраїлю вже запросила у США системи ППО та авіаційні ракети.