Блінкен анонсував відкриття КПП в Єгипті для евакуації із Сектору Газа

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Рафах буде відкрито. Ми разом з ООН, Єгиптом, Ізраїлем та іншими країнами створюємо механізм, який дасть змогу доставити допомогу і доставити її тим, хто її потребує", - заявив він після зустрічі з президентом Єгипту Абделем Фаттахом ель-Сісі.

Блінкен, який зустрічався з різними регіональними лідерами, включно з лідерами Саудівської Аравії, Бахрейну та Об'єднаних Арабських Еміратів, сказав, що мав "дуже хороші розмови" як з ель-Сісі, так і зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом.

Він додав, що всі країни, з якими він спілкувався, поділяють мету Білого дому - запобігти ескалації і забезпечити допомогу цивільному населенню, яке опинилося в Секторі Гази.

"Це важкий і складний час, але я чув, що всі країни сповнені рішучості подолати його, пройти через нього і зробити це разом", - сказав Блінкен.

Вторгнення ХАМАС до Ізраїлю

7 жовтня терористи ХАМАС атакували Ізраїль із боку сектору Газа. Бойовики захопили заручників, убили сотні цивільних та взяли під контроль деякі військові об'єкти.

Ізраїль, зі свого боку, заявив про "стан війни" та початок контртерористичної операції "Залізні мечі".

Пізніше Ізраїль пообіцяв знищити терористичне угруповання ХАМАС, що править сектором Газа, на помсту за найсмертельніший напад на єврейське цивільне населення з часів Голокосту.

Ізраїль заявив, що не буде жодного гуманітарного прориву в облозі сектора Газа доти, доки всі заручники, захоплені ХАМАСом, не будуть звільнені.

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