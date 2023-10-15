ua en ru
Нд, 15 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

США зможуть підтримувати і Україну, і Ізраїль, - Байден

США, Неділя 15 жовтня 2023 20:11
UA EN RU
США зможуть підтримувати і Україну, і Ізраїль, - Байден Фото: американський президент Джо Байден (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

США можуть підтримувати й Україну, й Ізраїль. Країна має для цього можливості та зобов'язання.

Про це сказав американський президент Джо Байден, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"У нас є можливість зробити це, і ми зобов'язані це зробити, ми - найважливіша нація", - сказав Байден, перефразувавши відому цитату колишнього держсекретаря Мадлен Олбрайт.

Байден зауважив, що США - наймогутніша нація в історії світу.

Відповідаючи на питання, чи можуть США вести обидві війни одночасно, Байден заявив, що країна дійсно здатна надавати допомогу для обох країн одночасно.

"Ми можемо подбати про них обох і при цьому підтримувати нашу загальну міжнародну оборону. А якщо не ми, то хто?", - зазначив президент.

Американська допомога Ізраїлю

Раніше президент США Джо Байден наказав надати додаткову підтримку Ізраїлю після терористичного нападу ХАМАС. Також за даними ЗМІ, у Білому домі працюють над виконанням запиту Ізраїлю щодо термінової передачі зброї.

У прес-службі Білого дому за результатами переговорів Байдена та прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху повідомили, що додаткова допомога для Армії оборони Ізраїлю зараз надсилається до Ізраїлю, а найближчими днями буде надано додаткову допомогу.

Так, станом на 13 жовтня відомо про прибуття до країни другого літака зі зброєю США. Також повідомлялось про можливі плани Америки розгорнути в країні підрозділ морпіхів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Ізраїль допомога армії
NEWS
СБУ успішно атакувала підстанцію у Бєлгородській області, - джерела
СБУ успішно атакувала підстанцію у Бєлгородській області, - джерела
DAILY
Що відбувається в Ізраїлі та як на війну можуть вплинути країни Близького Сходу
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Що відбувається в Ізраїлі та як на війну можуть вплинути країни Близького Сходу