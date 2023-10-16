Блинкен во второй раз за неделю прибыл в Израиль

Госсекретарь США Энтони Блинкен снова прибыл в Израиль для проведения переговоров в связи с нападением террористов ХАМАС на страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel .

Чиновник снова прибыл в Израиль после турне по шести арабским странам.

Блинкен уже приземлился в Тель-Авиве.

Ожидается, что госсек США снова встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Иерусалиме.

Что этому предшествовало

Напомним, Блинкен посещал Израиль 12 октября. Тогда он заверил Нетаньяху в поддержке США, заявив, что целью ХАМАС является уничтожение Израиля и евреев. К тому же, в США неоднократно подчеркивали, что смогут одновременно поддерживать и Украину, и Израиль.

Блинкен также анонсировал открытие КПП "Рафах" в Египте для эвакуации граждан из Сектора Газа.

Добавим, что премьер-министр Израиля пригласил президента США Джо Байдена посетить государство на этой неделе.

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