ua en ru
Пн, 16 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Блинкен во второй раз за неделю прибыл в Израиль

Понедельник 16 октября 2023 12:59
UA EN RU
Блинкен во второй раз за неделю прибыл в Израиль Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Госсекретарь США Энтони Блинкен снова прибыл в Израиль для проведения переговоров в связи с нападением террористов ХАМАС на страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Чиновник снова прибыл в Израиль после турне по шести арабским странам.

Блинкен уже приземлился в Тель-Авиве.

Ожидается, что госсек США снова встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Иерусалиме.

Что этому предшествовало

Напомним, Блинкен посещал Израиль 12 октября. Тогда он заверил Нетаньяху в поддержке США, заявив, что целью ХАМАС является уничтожение Израиля и евреев. К тому же, в США неоднократно подчеркивали, что смогут одновременно поддерживать и Украину, и Израиль.

Блинкен также анонсировал открытие КПП "Рафах" в Египте для эвакуации граждан из Сектора Газа.

Добавим, что премьер-министр Израиля пригласил президента США Джо Байдена посетить государство на этой неделе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Энтони Блинкен Израиль Соединенные Штаты Америки
NEWS
Ночная атака на Украину. Куда РФ запускала дроны и ракеты и каковы последствия
Ночная атака на Украину. Куда РФ запускала дроны и ракеты и каковы последствия
DAILY
Что происходит в Израиле и как на войну могут повлиять страны Ближнего Востока
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Что происходит в Израиле и как на войну могут повлиять страны Ближнего Востока