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Блінкен: ООН має сказати Росії, що вона повинна припинити шантажувати Україну

Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Організації Об'єднаних Націй необхідно закликати Росію припинити використовувати Чорне море для шантажу України.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, пише The Guardian.

Блінкен вважає, що всі країни в ООН мають звернутись до Росії із закликом припинити шантаж України, після того, як Москва вийшла із "зернової угоди".

"Кожен член ООН повинен сказати Росії, що вона повинна припинити шантажувати Україну. Кожен член Організації Об'єднаних Націй повинен сказати Москві "досить", - сказав Блінкен.

За його словами, майже 90 країн підтримали коротке комюніке, розроблене США, в якому вони зобов'язуються "вжити заходів, щоб покласти край використанню продовольства як зброї війни і голоду цивільного населення як тактики ведення війни".

Вихід Росії із "зернової угоди"

Росія оголосила про свій вихід із "зернової угоди" через нібито невиконання її вимог. При цьому російські окупанти почали обстрілювати Одесу, атакуючи порт та портову інфраструктуру.

Президент України Володимир Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити "зернову ініціативу" у тристоронньому форматі.

Пізніше диктатора Путін спробував підкупити Африку та пообіцяв деяким країнам безплатне зерно.

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