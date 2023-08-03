RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Блинкен: ООН должна сказать России, что она должна прекратить шантажировать Украину

Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Организации Объединенных Наций необходимо призвать Россию прекратить использовать Черное море для шантажа Украины.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, пишет The Guardian.

Блинкен считает, что все страны в ООН должны обратиться в Россию с призывом прекратить шантаж Украины после того, как Москва вышла из "зернового соглашения".

"Каждый член ООН должен сказать России, что она должна прекратить шантажировать Украину. Каждый член Организации Объединенных Наций должен сказать Москве достаточно", - сказал Блинкен.

По его словам, почти 90 стран поддержали короткое коммюнике, разработанное США, в котором они обязуются "принять меры, чтобы положить конец использованию продовольствия как оружия войны и голода гражданского населения как тактики ведения войны".

Выход России из "зернового соглашения"

Россия объявила о своем выходе из "зернового соглашения" из-за якобы невыполнения его требований. При этом российские оккупанты начали обстреливать Одессу, атакуя порт и портовую инфраструктуру.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Турции и ООН продолжить "зерновую инициативу" в трехстороннем формате.

Позже диктатора Путин попытался подкупить Африку и пообещал некоторым странам бесплатное зерно.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
зерновой коридорООНСоединенные Штаты Америки