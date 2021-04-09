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Блинкен обсудил с главами МИД Франции и Германии обострение ситуации у границы Украины

Автор: РБК-Украина

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен провел два отдельных телефонных разговора с министрами иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и Германии Хайко Маасом. В ходе бесед они обсудили наращивание российских войск на границе Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

Стороны

Напомним, ранее сообщалось, что США рассматривают возможность отправки военных кораблей в Черное море, чтобы продемонстрировать Украине свою поддержку.

Позже стало известно, что США проинформировали Турцию, что два военных корабля пройдут через турецкие проливы и будут размещены в Черном море до 4 мая.

Кроме того, Белый дом поддерживает тесные контакты со своими союзниками, Россией и странами региона в связи с наращиванием российских войск на границе Украины.

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