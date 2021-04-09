Блінкен обговорив з главами МЗС Франції і Німеччини загострення ситуації біля кордону України

Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен провів два окремих телефонних розмови з міністрами закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріаном та Німеччини Гайко Маасом. У ході бесід вони обговорили нарощування російських військ на кордоні України .

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США розглядають можливість відправки військових кораблів у Чорне море, щоб продемонструвати свою підтримку.

Пізніше стало відомо, що США проінформували Туреччину, що два військові кораблі пройдуть через турецькі протоки і будуть розміщені в Чорному морі до 4 травня.

Крім того, Білий дім підтримує тісні контакти зі своїми союзниками, Росією та країнами регіону у зв'язку з нарощуванням російських військ на кордоні України.