Блінкен обговорив з главами МЗС Франції і Німеччини загострення ситуації біля кордону України

Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен провів два окремих телефонних розмови з міністрами закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріаном та Німеччини Гайко Маасом. У ході бесід вони обговорили нарощування російських військ на кордоні України .

Блінкен і Ле Дріан підтвердили незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

Сторони обговорили необхідність того, щоб "Росія припинила свою небезпечну і безвідповідальну риторику", нарощування військової потужності в окупованому Криму і уздовж кордонів України, а також односторонні російські провокації уздовж лінії зіткнення на сході України.

У свою чергу Блінкен з Гайко Маасом підкреслили важливість підтримки України проти односторонніх провокацій Росії уздовж лінії зіткнення на Донбасі, в окупованому Криму і уздовж кордонів України.