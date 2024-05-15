Блінкен: Конгрес дав нам право конфіскувати активи РФ, ми ним скористаємося
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що американська влада має намір скористатися повноваженням конфіскувати заморожені російські активи, яке надав їй Конгрес.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Наш Конгрес дав нам повноваження конфіскувати російські активи в Сполучених Штатах. Ми маємо намір це використовувати", — сказав Блінкен у виступі в КПІ під час візиту до Києва.
Він наголосив, що Росія повинна заплатити за завдані нею руйнування в Україні.
Блінкен сказав, що США працюють з іншими країнами G7 щодо використання заморожених активів РФ.
"Велика сімка може розблокувати мільярди доларів і надіслати потужне повідомлення Путіну, що час не на його боці", — сказав держсекретар США.
Право на конфіскацію
Прийнятим нещодавно законом Конгрес надав повноваження президенту США застосувати процедуру конфіскації суверенних активів РФ з подальшою передачею відповідних коштів до спеціальних фондів (Compensation Fund, Ukraine Support Fund). При цьому президент може узгоджувати алгоритм передачі Україні конфіскованих російських активів з державами Групи семи, ЄС, Австралією та іншими партнерами США.
Реальний стан справ
Захід фактично відмовився від повної конфіскації активів РФ через побоювання, що це може порушити міжнародне право та дестабілізувати фінансові ринки.
Євросоюз схиляється до використання на користь України надзвичайних доходів, тобто відсотків, від заморожених активів Росії. Ці доходи оцінюються у 2,5-3 млрд євро на рік.
G7 має прийняти остаточне рішення щодо цього питання на зустрічі лідерів у червні.
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