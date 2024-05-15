Блинкен: Конгресс дал нам право конфисковать активы РФ, мы им воспользуемся

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Наш Конгресс дал нам полномочия конфисковать российские активы в Соединенных Штатах. Мы намерены это использовать", - сказал Блинкен в выступлении в КПИ во время визита в Киев.

Он подчеркнул, что Россия должна заплатить за нанесенные ею разрушения в Украине.

Блинкен сказал, что США работают с другими странами G7 по вопросу использования замороженных активов РФ.

"Большая семерка может разблокировать миллиарды долларов и отправить мощное сообщение Путину, что время не на его стороне", - сказал госсекретарь США.

Право на конфискацию