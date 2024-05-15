Блинкен: Конгресс дал нам право конфисковать активы РФ, мы им воспользуемся
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американские власти намерены воспользоваться полномочием конфисковать замороженные российские активы, которое предоставил им Конгресс.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Наш Конгресс дал нам полномочия конфисковать российские активы в Соединенных Штатах. Мы намерены это использовать", - сказал Блинкен в выступлении в КПИ во время визита в Киев.
Он подчеркнул, что Россия должна заплатить за нанесенные ею разрушения в Украине.
Блинкен сказал, что США работают с другими странами G7 по вопросу использования замороженных активов РФ.
"Большая семерка может разблокировать миллиарды долларов и отправить мощное сообщение Путину, что время не на его стороне", - сказал госсекретарь США.
Право на конфискацию
Принятым недавно законом Конгресс предоставил полномочия президенту США применить процедуру конфискации суверенных активов РФ с последующей передачей соответствующих средств в специальные фонды (Compensation Fund, Ukraine Support Fund). При этом президент может согласовывать алгоритм передачи Украине конфискованных российских активов с государствами Группы семи, ЕС, Австралией и другими партнерами США.
Реальное положение дел
Запад фактически отказался от полной конфискации активов РФ из-за опасений, что это может нарушить международное право и дестабилизировать финансовые рынки.
Евросоюз склоняется к использованию в пользу Украины чрезвычайных доходов, то есть процентов, от замороженных активов России. Эти доходы оцениваются в 2,5-3 млрд. евро в год.
G7 должна принять окончательное решение по этому вопросу на встрече лидеров в июне.
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