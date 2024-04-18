Законопроект Конгресу дозволяє Байдену конфісковувати російські активи, - посол

Запропонований у Палаті представників Конгресу США 21st Century Peace through Strength Act ("Акт про мир у XXI столітті через силу") передбачає конфіскацію російських активів на користь України та розширення санкцій проти Москви.

Про це заявила посол України в США Оксана Маркарова, повідомляє РБК-Україна із посиланням Державну на її публікацію у Facebook .

За її словами, законопроектом президенту США надаються повноваження застосувати процедуру конфіскації суверенних активів з подальшою передачею відповідних коштів до спеціальних фондів (Compensation Fund, Ukraine Support Fund). При цьому президент може узгоджувати алгоритм передачі Україні конфіскованих російських активів з державами Групи семи, ЄС, Австралією та іншими партнерами США.

Крім того, законопроект передбачає, що не пізніше ніж через 90 днів після його ухвалення президент США повинен подати Конгресу звіт, у якому зазначити кожну фізичну та юридичну особу, щодо якої запроваджено санкції ЄС та Великої Британії, розповіла посол.

"Президент США повинен запровадити санкції проти кожної фізичної та юридичної особи ідентифікованої у вищезазначену звіті як такої, проти якої запроваджено санкції ЄС чи Великої Британії, та яка відповідає вищезазначеним критеріям санкціонування в США", - повідомила Маркарова.