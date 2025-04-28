Блекаут в Європі: населенню відновлюють подачу електроенергії

Жителям країн західної Європи, де стався масштабний збій в енергопостачанні, поступово відновлюють постачання електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

У Португалії відновлене електропостачання для 750 тисяч споживачів.

Національна енергетична мережа (REN) повідомила про відновлення двох підстанцій, що забезпечують електроенергією столицю країни Лісабон.

"Всі підстанції в районі Порту також працюють, і споживачі в цьому районі повинні очікувати, що їхня ситуація нормалізується найближчим часом", - зазначили у REN.

В Іспанії міністр навколишнього середовища Сара Аагесен повідомила про відновлення понад 35% необхідних потужностей на електроенергію, також відновлено 51% підстанцій.

Іспанський оператор електромереж REE повідомив, що електропостачання вже доступне в деяких із наступних регіонів:

Каталонія

Арагон

Країна Басків

Галісія

Ла-Ріоха

Астурія

Наварра

Кастилія і Леон

Естремадура

Андалусія

Тим часом у португальсьму місті Одівелас, в районі Колінас-ду-Крузейру, люди відсвяткували повернення електроенергії оплесками.