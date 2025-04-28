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Блекаут в Європі: населенню відновлюють подачу електроенергії

Понеділок 28 квітня 2025 23:50
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Блекаут в Європі: населенню відновлюють подачу електроенергії Фото: в Іспанії та Португалії відновлюють подачу електроенергії (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Жителям країн західної Європи, де стався масштабний збій в енергопостачанні, поступово відновлюють постачання електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

У Португалії відновлене електропостачання для 750 тисяч споживачів.

Національна енергетична мережа (REN) повідомила про відновлення двох підстанцій, що забезпечують електроенергією столицю країни Лісабон.

"Всі підстанції в районі Порту також працюють, і споживачі в цьому районі повинні очікувати, що їхня ситуація нормалізується найближчим часом", - зазначили у REN.

В Іспанії міністр навколишнього середовища Сара Аагесен повідомила про відновлення понад 35% необхідних потужностей на електроенергію, також відновлено 51% підстанцій.

Іспанський оператор електромереж REE повідомив, що електропостачання вже доступне в деяких із наступних регіонів:

  • Каталонія
  • Арагон
  • Країна Басків
  • Галісія
  • Ла-Ріоха
  • Астурія
  • Наварра
  • Кастилія і Леон
  • Естремадура
  • Андалусія

Тим часом у португальсьму місті Одівелас, в районі Колінас-ду-Крузейру, люди відсвяткували повернення електроенергії оплесками.

Блекаут в західній Європі

У понеділок, 28 квітня, приблизно о 12:00 в Португалії, Іспанії, Андоррі та одному з регіонів Франції зникла електроенергія.

Внаслідок знеструмлення припинили роботу залізниця, метрополітен, міський електротранспорт, світлофори, виникли перебої у роботі супермаркетів та інших установ.

Інцидент також вплинув на роботу всіх іспанських атомних електростанцій. На об'єктах було задіяно аварійне живлення, ядерна загроза відсутня.

У країні оголосили надзвичайний стан.

Більш детально про блекаут в Європі - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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