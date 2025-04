Блекаут в Європі: населенню відновлюють подачу електроенергії

У Португалії відновлене електропостачання для 750 тисяч споживачів.

Національна енергетична мережа (REN) повідомила про відновлення двох підстанцій, що забезпечують електроенергією столицю країни Лісабон.

"Всі підстанції в районі Порту також працюють, і споживачі в цьому районі повинні очікувати, що їхня ситуація нормалізується найближчим часом", - зазначили у REN.

В Іспанії міністр навколишнього середовища Сара Аагесен повідомила про відновлення понад 35% необхідних потужностей на електроенергію, також відновлено 51% підстанцій.

Іспанський оператор електромереж REE повідомив, що електропостачання вже доступне в деяких із наступних регіонів:

Тим часом у португальсьму місті Одівелас, в районі Колінас-ду-Крузейру, люди відсвяткували повернення електроенергії оплесками.

Depois de um dia marcado por falhas de eletricidade em várias zonas do país, a energia está a regressar aos poucos e foi recebida com aplausos. Em Odivelas, nas Colinas do Cruzeiro, vizinhos juntaram-se às janelas para celebrar o regresso da luz.#eletricidade #energia pic.twitter.com/tFGwB4m1LB