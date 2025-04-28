Блекаут в Іспанії вплинув на роботу АЕС: чи є загроза
В Іспанії через масштабний блекаут сьогодні всі АЕС втратили зовнішнє живлення на кілька годин. Однак частині станцій вже вдалося повернути електропостачання, ситуація щодо ядерної безпеки стабільна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національний регулятор Іспанії (CSN) та директора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Гроссі.
За повідомленням CSN, близько 14:30 за місцевим часом через втрату зовнішнього електропостачання реактори на АЕС Almaraz II, Ascó I та II, Vandellós II автоматично зупинилися. Для підтримки об'єктів у безпечному стані на станціях запустили аварійні дизельні генератори.
Також запустилися дизель-генератори атомних станцій Almaraz I, Cofrentes і Trillo, підтримуючи критичні системи безпеки. Охолодження ядерних реакторів відбувалося стабільно, всі вимоги ядерної безпеки дотримані.
Втім оператори іспанських АЕС все одно повідомили Раду з ядерної безпеки (CSN) про оголошення режиму передаварійної готовності відповідно до внутрішніх протоколів.
Спеціалісти розпочали роботи з відновлення зовнішнього електропостачання.
Відновлення живлення
Близько 18:30 за місцевим часом керівники атомних електростанцій Ascó та Vandellós (Таррагона) повідомили Раду з ядерної безпеки Іспанії (CSN) про відновлення стабільного зовнішнього електропостачання.
АЕС Almaraz у Касересі та Cofrentes у Валенсіі також відновили зовнішнє живлення, проте наразі залишаються в режимі передаварійної готовності відповідно до своїх внутрішніх планів
Атомна електростанція Trillo у Гвадалахарі, яка перебуває у режимі зупинки для перезавантаження палива, - у безпечному стані й живиться від дизельних генераторів.
За словами експертів CSN, відключення зовнішнього живлення не мало впливу на працівників АЕС, населення або довкілля.
Реакція МАГАТЕ
Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Гроссі зв'язався з іспанським регулятором щодо ситуації на АЕС. Він переконався, що ситуація з безпекою на ядерних об'єктах під контролем.
"Ситуація є стабільною та контрольованою, без жодного впливу на ядерну безпеку та захищеність. Деякі атомні електростанції використовують резервну енергію за межами майданчика і поступово відновлюють зовнішнє енергопостачання", - підтвердив Гроссі.
Блекаут у Європі
Нагадаємо, у понеділок, 28 квітня, у низці європейських країн почали повідомляли про масштабні перебої з електропостачанням. Відключення світла спостерігається в Іспанії, Португалії та Андоррі, а також в одному з регіонів Франції.
Як повідомляли ЗМІ, на повне відновлення енергопостачання в Іспанії може знадобитися від 6 до 10 годин.
Детальніше про блекаут у Європі - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Також ми показували, як Іспанія та Португалія переживають блекаут.
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