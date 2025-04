Блэкаут в Европе: населению восстанавливают подачу электроэнергии

В Португалии восстановлено электроснабжение для 750 тысяч потребителей.

Национальная энергетическая сеть (REN) сообщила о восстановлении двух подстанций, которые обеспечивают электроэнергией столицу страны Лиссабон.

"Все подстанции в районе Порту также работают, и потребители в этом районе должны ожидать, что их ситуация нормализуется в ближайшее время", - отметили в REN.

В Испании министр окружающей среды Сара Аагесен сообщила о восстановлении более 35% необходимых мощностей на электроэнергию, также восстановлены 51% подстанций.

Испанский оператор электросетей REE сообщил, что электроснабжение уже доступно в некоторых из следующих регионов:

Тем временем в португальском городе Одивелас, в районе Колинас-ду-Крузейру, люди отпраздновали возвращение электроэнергии аплодисментами.

Depois de um dia marcado por falhas de eletricidade em várias zonas do país, a energia está a regressar aos poucos e foi recebida com aplausosos. Em Odivelas, nas Colinas do Cruzeiro, vizinhos juntaram-se às janelas para celebrar o regresso da luz.#eletricidade #energia pic.twitter.com/tFGwB4m1LB