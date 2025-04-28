Блэкаут в Европе: населению восстанавливают подачу электроэнергии
Жителям стран западной Европы, где произошел масштабный сбой в энергоснабжении, постепенно восстанавливают поставки электроэнергии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
В Португалии восстановлено электроснабжение для 750 тысяч потребителей.
Национальная энергетическая сеть (REN) сообщила о восстановлении двух подстанций, которые обеспечивают электроэнергией столицу страны Лиссабон.
"Все подстанции в районе Порту также работают, и потребители в этом районе должны ожидать, что их ситуация нормализуется в ближайшее время", - отметили в REN.
В Испании министр окружающей среды Сара Аагесен сообщила о восстановлении более 35% необходимых мощностей на электроэнергию, также восстановлены 51% подстанций.
Испанский оператор электросетей REE сообщил, что электроснабжение уже доступно в некоторых из следующих регионов:
- Каталония
- Арагон
- Страна Басков
- Галисия
- Ла-Риоха
- Астурия
- Наварра
- Кастилия и Леон
- Эстремадура
- Андалусия
Тем временем в португальском городе Одивелас, в районе Колинас-ду-Крузейру, люди отпраздновали возвращение электроэнергии аплодисментами.
Depois de um dia marcado por falhas de eletricidade em várias zonas do país, a energia está a regressar aos poucos e foi recebida com aplausosos. Em Odivelas, nas Colinas do Cruzeiro, vizinhos juntaram-se às janelas para celebrar o regresso da luz.#eletricidade #energia pic.twitter.com/tFGwB4m1LB- CNN Portugal (@cnnportugal) 28 апреля 2025 г.
Блэкаут в западной Европе
В понедельник, 28 апреля, примерно в 12:00 в Португалии, Испании, Андорре и одном из регионов Франции исчезла электроэнергия.
В результате обесточивания прекратили работу железная дорога, метрополитен, городской электротранспорт, светофоры, возникли перебои в работе супермаркетов и других учреждений.
Инцидент также повлиял на работу всех испанских атомных электростанций. На объектах было задействовано аварийное питание, ядерная угроза отсутствует.
В стране объявили чрезвычайное положение.
Более подробно о блэкауте в Европе - читайте в материале РБК-Украина.
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