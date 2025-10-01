Яким буде осінньо-зимовий наступ росіян? Прогноз від Генштабу

Найближчим часом російська армія буде продовжувати зосереджувати зусилля саме на двох напрямках - Покровський, Добропільський.

Як повідомляє РБК-Україна , про це розповів начальник Генштабу ЗСУ генерал-майор Андрій Гнатов в інтерв'ю "Укрінформ".

Яка ситуація наразі

За його словами, наразі обстановка в районах ведення бойових дій залишається складною. Противник продовжує активно штурмувати позиції наших військ на головних напрямках, створюючи перевагу в силах і засобах у 5-6 разів.

"Наступальні дії ворог веде вздовж усієї лінії зіткнення на тринадцяти основних оперативних напрямках, інтенсивність яких у середньому складає 160-190 штурмів на добу", - каже Гнатов.

Він зауважив, що найбільш напружена обстановка залишається на сході України. Там противник суттєво переважає у силах і засобах та, за підтримки авіації, артилерії, широкого застосування ударних БпЛА, веде наступальні дії високої інтенсивності.

Ворог намагається встановити повний контроль над населеними пунктами Часів Яр і Торецьк, створити умови для блокування Костянтинівки зі сходу, півдня та заходу, охопити Покровсько-Мирноградську агломерацію.

"Слід зазначити, що наразі противник намагається широко використовувати тактику інфільтрації дрібних груп у тилові райони наших військ з їх подальшим накопиченням та розвитком наступу в нас у тилу", - підкреслив він.

Контрнаступ ЗСУ

Водночас, Сили оборони, за сприятливих умов, ведуть штурмові дії з метою відновлення втраченого положення, а також пошук та знищення противника, що інфільтрувався у тилові райони оборони наших військ.

"У цілому, незважаючи на значні втрати особового складу, озброєння та військової техніки, противник не відмовляється від продовження наступальних дій. Від розвитку подій на головному напрямку, тобто Покровському, буде залежати характер дій противника на інших напрямках, зокрема Запорізькому", - зауважив Гнатов.

Також на події на фронті впливає погода, адже опади значно зменшать прохідність місцевості, а відповідно - і маневреність військ.

Наступ росіян

Гнатов розповів, існує велика вірогідність того, що росіяни будуть продовжувати виконувати свої завдання в наступальній операції.

"Мета, про яку вони заявляли, нагадаю, прозвучала так: повне "звільнення" Донецької та Луганської областей. Тобто з нашої точки зору це буде намагання вийти на адміністративні кордони саме Донецької та Луганської областей і повністю окупувати всю територію", - розповів він.

Наразі можна зробити прогноз, що росіяни будуть продовжувати зосереджувати зусилля саме на двох напрямках - Покровський, Добропільський.