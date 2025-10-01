Сили оборони розсікли "Добропільський виступ" і просунулися до 1400 м, - Сирський
Українські захисники продовжують контрнаступ на Добропільському напрямку. За минулу добу вони просунулися на відстань до 1400 метрів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в Telegram.
За словами генерала, він з'їздив до українських захисників на Добропільський напрямок, де триває контрнаступальна операція. Там він із командирами військових частин проаналізував виконання конкретних завдань. Також Сирський конкретизував завдання з урахуванням актуальної ситуації та наголосив на необхідності збереження життів українських воїнів.
"Наші сили оборони розсікли так званий "Добропільський виступ" противника і роблять усе, щоб завдати російським окупантам максимальних втрат", - сказав головнокомандувач.
Він зазначив, що за минулу добу ЗСУ відновили контроль над 2,2 квадратними кілометрами території. Також українські воїни провели ударно-пошукові дії для знищення ворога на території 3 квадратних кілометрів у Покровському районі.
"Наші штурмові підрозділи за окремими напрямками просунулися від 100 м до 1400 м. Під час бойових дій тут ліквідовано 52 окупанти, а загальні втрати противника за добу склали 80 осіб", - додав генерал.
За час українського контрнаступу в Покровському районі вдалося звільнити 177,8 квадратних кілометра території. Ще 198,9 квадратних кілометра було зачищено від диверсантів.
Росіяни втратили 3320 осіб, серед яких безповоротно - 1864.
Також ворог залишився без:
- 14 танків;
- 38 бойових броньованих машин;
- 202 артсистем;
- 5 РСЗВ;
- 453 одиниць автотехніки;
- 61 мотоцикла і квадроцикла;
- 197 дронів.
Контрнаступальна операція ЗСУ
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив про контрнаступ українських захисників на Добропільському напрямку кілька тижнів тому.
За словами глави держави, саме там ворог зосередив основні сили для наступу. Але успіху йому досягти не вдалося, а українські воїни контратакували.
Ще 29 вересня Сирський повідомляв, що площа деокупованої внаслідок контрнаступу під Добропіллям території сягнула близько 175 кв. км.