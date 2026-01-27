Блекаут у Балаклії: через аварію на енергооб'єктах уся громада лишилася без світла

За даними влади, через аварію наразі Балаклійська громада залишилася без електрики.

Де можна отримати допомогу

У громаді вже працюють Пункти незламності, де жителі можуть:

зігрітися;

зарядити телефони та інші гаджети;

скористатися звʼязком.

Заклик влади

В адміністрації просять зберігати спокій і не піддаватися паніці, нагадуючи, що допомога доступна всім мешканцям.

Що відомо про Балаклію

Балаклія - місто в Харківській області, розташоване на річці Сіверський Донець. Після 2022 року місто опинилося в центрі уваги через бойові дії та подальше звільнення від окупації. Балаклія зазнала значних руйнувань.

Зокрема, у листопаді минулого року внаслідок масованої атаки ворога по енергетичних об’єктах без електропостачання залишилася вся територія Балаклійської громади.