Економіка Авто Tech

Блекаут у Балаклії: через аварію на енергооб'єктах уся громада лишилася без світла

Ілюстративне фото: у Балаклії стався блекаут через аварію на енергооб'єкті (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Балаклійська міська військова адміністрація повідомила про аварійну ситуацію на обʼєктах енергозабезпечення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Балаклійську міську військову адміністрацію.

За даними влади, через аварію наразі Балаклійська громада залишилася без електрики.

Де можна отримати допомогу

У громаді вже працюють Пункти незламності, де жителі можуть:

  • зігрітися;
  • зарядити телефони та інші гаджети;
  • скористатися звʼязком.

Заклик влади

В адміністрації просять зберігати спокій і не піддаватися паніці, нагадуючи, що допомога доступна всім мешканцям.

Що відомо про Балаклію

Балаклія - місто в Харківській області, розташоване на річці Сіверський Донець. Після 2022 року місто опинилося в центрі уваги через бойові дії та подальше звільнення від окупації. Балаклія зазнала значних руйнувань. 

Зокрема, у листопаді минулого року внаслідок масованої атаки ворога по енергетичних об’єктах без електропостачання залишилася вся територія Балаклійської громади.

 

Атаки по Харкову

Раніше РБК-Україна інформувало про масовану атаку на Харків та область, яка відбулася 26 січня.

Унаслідок обстрілів об’єктів критичної інфраструктури без електропостачання залишилися кілька населених пунктів, серед них Чугуїв.

Обстріл також призвів до перебоїв у роботі харківського метро: через технічні несправності тимчасово зупинявся рух поїздів на Салтівській та Олексіївській лініях.

У Харківській міській раді повідомили, що нестабільна ситуація в енергосистемі міста вплинула на роботу пасажирського електротранспорту.

Водночас міський голова Ігор Терехов зазначив, що наразі без електропостачання залишаються близько 40% споживачів Харкова, наголосивши на значному навантаженні та подякувавши міжнародним партнерам за допомогу у відновленні.

БалакліяВійна в УкраїніВідключеня світлаБлекаут