Курс доллара Экономика Авто Tech

Блэкаут в Балаклее: из-за аварии на энергообъектах вся громада осталась без света

Иллюстративное фото: в Балаклее произошел блэкаут из-за аварии на энергообъекте (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Балаклейская городская военная администрация сообщила об аварийной ситуации на объектах энергообеспечения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Балаклейскую городскую военную администрацию.

По данным властей, из-за аварии сейчас Балаклейская громада осталась без электричества.

Где можно получить помощь

В громаде уже работают Пункты несокрушимости, где жители могут:

  • согреться;
  • зарядить телефоны и другие гаджеты;
  • воспользоваться связью.

Призыв властей

В администрации просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике, напоминая, что помощь доступна всем жителям.

Что известно о Балаклее

Балаклея - город в Харьковской области, расположенный на реке Северский Донец. После 2022 года город оказался в центре внимания из-за боевых действий и последующего освобождения от оккупации. Балаклея подверглась значительным разрушениям.

В частности, в ноябре прошлого года в результате массированной атаки врага по энергетическим объектам без электроснабжения осталась вся территория Балаклейской громады.

 

 

Атаки по Харькову

Ранее РБК-Украина информировало о массированной атаке на Харьков и область, которая произошла 26 января.

В результате обстрелов объектов критической инфраструктуры без электроснабжения остались несколько населенных пунктов, среди них Чугуев.

Обстрел также привел к перебоям в работе харьковского метро: из-за технических неисправностей временно останавливалось движение поездов на Салтовской и Алексеевской линиях.

В Харьковском городском совете сообщили, что нестабильная ситуация в энергосистеме города повлияла на работу пассажирского электротранспорта.

В то же время городской голова Игорь Терехов отметил, что сейчас без электроснабжения остаются около 40% потребителей Харькова, отметив значительную нагрузку и поблагодарив международных партнеров за помощь в восстановлении.

