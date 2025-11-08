Без світла та тепла: як Балаклійська громада переживає масовану атаку енергосистеми

Внаслідок масованої атаки ворога по енергетичних об’єктах без електропостачання залишилася вся територія Балаклійської громади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Балаклійської МВА Віталія Карабанова.

"Просимо зберігати спокій, підтримувати одне одного та дотримуватись інформації лише з офіційних джерел", - додав глава МВА.

На території Балаклійської громади також функціонують пункти незламності, де мешканці можуть отримати тепло, зарядити телефони та випити гарячого чаю.

Водночас міська влада проводить усі необхідні заходи, щоб забезпечити роботу систем водопостачання та водовідведення в умовах повної відсутності електрики.

Заданими Карабанова, усі комунальні та аварійні служби працюють у посиленому режимі, забезпечуючи життєдіяльність громади в умовах відсутності електрики.

Обстріл України

Цієї ночі Україна зазнала масштабної атаки з боку Росії. Ворог застосував ракети та безпілотники, щоб завдати удару по енергетичній інфраструктурі країни.

Це спричинило аварійні відключення електроенергії у кількох областях та значні перебої в роботі критично важливих об’єктів.

Все що відомо на зараз про наслідки комбінованої атаки ворога, можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

Окремо варто зазначити, що масована атака Росії залишила без світла Кременчук.

А потяги "Укрзалізниці" через ворожі удари змушені були продовжити рух з затримками. Детальніше про це в окремому матеріалі.