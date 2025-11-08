ua en ru
Сб, 08 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Без світла та тепла: як Балаклійська громада переживає масовану атаку енергосистеми

Балаклія, Субота 08 листопада 2025 10:59
UA EN RU
Без світла та тепла: як Балаклійська громада переживає масовану атаку енергосистеми Фото: Балаклійська громада залишилася без світла (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Внаслідок масованої атаки ворога по енергетичних об’єктах без електропостачання залишилася вся територія Балаклійської громади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Балаклійської МВА Віталія Карабанова.

Заданими Карабанова, усі комунальні та аварійні служби працюють у посиленому режимі, забезпечуючи життєдіяльність громади в умовах відсутності електрики.

Водночас міська влада проводить усі необхідні заходи, щоб забезпечити роботу систем водопостачання та водовідведення в умовах повної відсутності електрики.

На території Балаклійської громади також функціонують пункти незламності, де мешканці можуть отримати тепло, зарядити телефони та випити гарячого чаю.

"Просимо зберігати спокій, підтримувати одне одного та дотримуватись інформації лише з офіційних джерел", - додав глава МВА.

Обстріл України

Цієї ночі Україна зазнала масштабної атаки з боку Росії. Ворог застосував ракети та безпілотники, щоб завдати удару по енергетичній інфраструктурі країни.

Це спричинило аварійні відключення електроенергії у кількох областях та значні перебої в роботі критично важливих об’єктів.

Все що відомо на зараз про наслідки комбінованої атаки ворога, можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

Окремо варто зазначити, що масована атака Росії залишила без світла Кременчук.

А потяги "Укрзалізниці" через ворожі удари змушені були продовжити рух з затримками. Детальніше про це в окремому матеріалі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
Новини
Графіки замість екстрених відключень: яка ситуація зі світлом у Києві після атаки РФ
Графіки замість екстрених відключень: яка ситуація зі світлом у Києві після атаки РФ
Аналітика
Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України