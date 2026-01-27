ua en ru
Вт, 27 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Блекаут у Балаклії: через аварію на енергооб'єктах уся громада лишилася без світла

Україна, Вівторок 27 січня 2026 18:10
UA EN RU
Блекаут у Балаклії: через аварію на енергооб'єктах уся громада лишилася без світла Ілюстративне фото: у Балаклії стався блекаут через аварію на енергооб'єкті (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Балаклійська міська військова адміністрація повідомила про аварійну ситуацію на обʼєктах енергозабезпечення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Балаклійську міську військову адміністрацію.

За даними влади, через аварію наразі Балаклійська громада залишилася без електрики.

Де можна отримати допомогу

У громаді вже працюють Пункти незламності, де жителі можуть:

  • зігрітися;
  • зарядити телефони та інші гаджети;
  • скористатися звʼязком.

Заклик влади

В адміністрації просять зберігати спокій і не піддаватися паніці, нагадуючи, що допомога доступна всім мешканцям.

Що відомо про Балаклію

Балаклія - місто в Харківській області, розташоване на річці Сіверський Донець. Після 2022 року місто опинилося в центрі уваги через бойові дії та подальше звільнення від окупації. Балаклія зазнала значних руйнувань.

Зокрема, у листопаді минулого року внаслідок масованої атаки ворога по енергетичних об’єктах без електропостачання залишилася вся територія Балаклійської громади.

Атаки по Харкову

Раніше РБК-Україна інформувало про масовану атаку на Харків та область, яка відбулася 26 січня.

Унаслідок обстрілів об’єктів критичної інфраструктури без електропостачання залишилися кілька населених пунктів, серед них Чугуїв.

Обстріл також призвів до перебоїв у роботі харківського метро: через технічні несправності тимчасово зупинявся рух поїздів на Салтівській та Олексіївській лініях.

У Харківській міській раді повідомили, що нестабільна ситуація в енергосистемі міста вплинула на роботу пасажирського електротранспорту.

Водночас міський голова Ігор Терехов зазначив, що наразі без електропостачання залишаються близько 40% споживачів Харкова, наголосивши на значному навантаженні та подякувавши міжнародним партнерам за допомогу у відновленні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Балаклія Війна в Україні Відключеня світла Блекаут
Новини
Газу буде більше: Україна нарощує імпорт з Польщі
Газу буде більше: Україна нарощує імпорт з Польщі
Аналітика
Пенсію менше 6 тисяч платити нікому не будемо: міністр соцполітики Денис Улютін
Ростислав Шаправський, Юрій Дощатов Пенсію менше 6 тисяч платити нікому не будемо: міністр соцполітики Денис Улютін