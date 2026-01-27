Блэкаут в Балаклее: из-за аварии на энергообъектах вся громада осталась без света

Балаклейская городская военная администрация сообщила об аварийной ситуации на объектах энергообеспечения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Балаклейскую городскую военную администрацию.

По данным властей, из-за аварии сейчас Балаклейская громада осталась без электричества.

Где можно получить помощь

В громаде уже работают Пункты несокрушимости, где жители могут:

согреться;

зарядить телефоны и другие гаджеты;

воспользоваться связью.

Призыв властей

В администрации просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике, напоминая, что помощь доступна всем жителям.

Что известно о Балаклее

Балаклея - город в Харьковской области, расположенный на реке Северский Донец. После 2022 года город оказался в центре внимания из-за боевых действий и последующего освобождения от оккупации. Балаклея подверглась значительным разрушениям.

В частности, в ноябре прошлого года в результате массированной атаки врага по энергетическим объектам без электроснабжения осталась вся территория Балаклейской громады.