Блэкаут в Балаклее: из-за аварии на энергообъектах вся громада осталась без света
Балаклейская городская военная администрация сообщила об аварийной ситуации на объектах энергообеспечения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Балаклейскую городскую военную администрацию.
По данным властей, из-за аварии сейчас Балаклейская громада осталась без электричества.
Где можно получить помощь
В громаде уже работают Пункты несокрушимости, где жители могут:
- согреться;
- зарядить телефоны и другие гаджеты;
- воспользоваться связью.
Призыв властей
В администрации просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике, напоминая, что помощь доступна всем жителям.
Что известно о Балаклее
Балаклея - город в Харьковской области, расположенный на реке Северский Донец. После 2022 года город оказался в центре внимания из-за боевых действий и последующего освобождения от оккупации. Балаклея подверглась значительным разрушениям.
В частности, в ноябре прошлого года в результате массированной атаки врага по энергетическим объектам без электроснабжения осталась вся территория Балаклейской громады.
Атаки по Харькову
Ранее РБК-Украина информировало о массированной атаке на Харьков и область, которая произошла 26 января.
В результате обстрелов объектов критической инфраструктуры без электроснабжения остались несколько населенных пунктов, среди них Чугуев.
Обстрел также привел к перебоям в работе харьковского метро: из-за технических неисправностей временно останавливалось движение поездов на Салтовской и Алексеевской линиях.
В Харьковском городском совете сообщили, что нестабильная ситуация в энергосистеме города повлияла на работу пассажирского электротранспорта.
В то же время городской голова Игорь Терехов отметил, что сейчас без электроснабжения остаются около 40% потребителей Харькова, отметив значительную нагрузку и поблагодарив международных партнеров за помощь в восстановлении.