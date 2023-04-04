Блеф заради перемовин: Данілов пояснив передачу Білорусі російських "Іскандерів"
Заяви міністра оборони Росії Сергія Шойгу про передачу Білорусі комплексів "Іскандер-М", які можуть нести ядерні заряди, є звичайним блефом заради переговорів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням слова секретаря РНБО Олексія Данілова під час дискусії "Україна перед обличчям зовнішніх викликів".
"Що стосується ядерної зброї - чистий блеф російської федерації. У них є велике бажання якомога швидше вийти на перемовини і за нашими спинами домовлятися, щоб з ними сіли за стіл переговорів", - сказав Данілов.
Як пояснив секретар РНБО, росіяни хочуть вийти на переговори, через що й роблять усе можливе та неможливе "щоб все це відбулося, в тому числі й так званий ядерний шантаж".
"Якщо Росія поставить саме боєголовки, тому що зараз там є засоби донесення, як сказав міністр оборони Російської Федерації, "Іскандер-М", я можу сказати, що вони будуть і надалі пробувати нагнітати цю ситуацію", - додав Данілов.
Також секретар РНБО наголосив на важливості майбутніх результатів візиту президента Франції Еммануеля Макрона до Китаю.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що раніше російський диктатор Володимир Путін заявив про рішення розмістити ядерну зброю на території Білорусі. Нібито про це попросив самопроголошений президент Республіки Олександр Лукашенко.
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