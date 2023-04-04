Блеф ради переговоров: Данилов объяснил передачу Беларуси российских "Искандеров"

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова секретаря СНБО Алексея Данилова в ходе дискуссии "Украина перед лицом внешних вызовов".

"Что касается ядерного оружия - чистый блеф Российской Федерации. У них есть большое желание как можно скорее выйти на переговоры и за нашими спинами договариваться, чтобы с ними сели за стол переговоров", - сказал Данилов.

Как пояснил секретарь СНБО, россияне хотят выйти на переговоры, из-за чего и делают все возможное и невозможное "чтобы все это произошло, в том числе и так называемый ядерный шантаж".

"Если Россия поставит именно боеголовки, потому что сейчас там есть средства донесения, как сказал министр обороны Российской Федерации, "Искандер-М", я могу сказать, что они будут и в дальнейшем пробовать нагнетать эту ситуацию", - добавил Данилов.

Также секретарь СНБО отметил важность будущих результатов визита президента Франции Эммануэля Макрона в Китай.