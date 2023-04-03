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Макрон та фон дер Ляєн зустрінуться перед візитом до Китаю: будуть говорити про Україну

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Понеділок 03 квітня 2023 13:21
Макрон та фон дер Ляєн зустрінуться перед візитом до Китаю: будуть говорити про Україну Фото: Еммануель Макрон та Урсула фон дер Ляєн (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент Франції Еммануель Макрон та голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зустрінуться у Парижі напередодні візиту до Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Єврокомісії Еріка Мамера у Twitter.

Він зазначив, що політики зустрінуться у Парижі за робочим обідом.

"Вони обговорюватимуть актуальні питання, зокрема війну Росії проти України, енергетику та підготовку до поїздки до Китаю, зокрема спільну зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном", - написав він.

РБК-Україна повідомляло про плани Макрона та фон дер Ляєн відвідати Китай у квітні.

Президент Франції сподівається відмовити лідера Китаю від будь-яких зближень з Путіним.

Окрім того, фон дер Ляєн зазначала, що відносини Китаю з ЄС будуть залежати від його позиції щодо війни РФ проти України.

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Єврокомісія Франція Китай Еммануель Макрон Урсула фон дер Ляйєн
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