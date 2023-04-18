Блащак: хочемо, щоб "Академію Himars" відкрили у Польщі

"Ми хочемо, щоб у Польщі була створена "Академія HIMARS", де проходитимуть навчання з використання цієї артилерійської системи", - написав він.

Блащак зазначив, що сьогодні в Торуні проходить конференція Європейського ракетно-артилерійського саміту, на якій обговорюватимуться деталі цього проєкту.

Він також додав, що перші HIMARS будуть доставлені Польщі пізніше цього року.

Нагадаємо, у лютому США схвалили продаж Польщі американських РСЗВ HIMARS.

У Штатах також зазначали, що планують створити навчальний центр у Європі, щоб навчати союзників по НАТО використанню HIMARS.

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