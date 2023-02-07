США дозволили Польщі купувати американські РСЗВ HIMARS

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агенство зі співпраці в сфері безпеки Пентагону.

Держдепартамент США схвалив можливий продаж Польщі РСЗВ HIMARS та інших озброєнь на 10 мільярдів доларів

Нещодавно Польща подала до США запит на придбання:

18 пускових установок M142 HIMARS;

468 комплектів модуля завантажувального пристрою HIMARS;

45 армійських тактичних ракетних систем M57 ATACMS;

461 капсулу альтернативної бойової частини керованої ракетної системи залпового вогню M30A2 GMLRS-AW з нечутливою системою руху боєприпасів;

521 унітарну капсулу керованої реактивної системи залпового вогню M31A2 GMLRS-U з руховою системою нечутливих боєприпасів IMPS;

532 капсули реактивної системи залпового вогню з керованою системою залпового вогню підвищеної дальності (GMLRS-ER AW) XM403;

недорогі практичні ракети зі зменшеною дальністю;

та інше військове обладнання.

Сьогодні Агентство зі співробітництва у сфері безпеки та оборони США видало необхідну сертифікацію, та повідомило Конгрес, що Польща може придбати необхідну їй техніку та обладнання.

"Цей запропонований продаж підтримає цілі зовнішньої політики та цілі національної безпеки Сполучених Штатів шляхом підвищення безпеки члена НАТО, який є силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі", - заявили в агенстві.