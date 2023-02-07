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США дозволили Польщі купувати американські РСЗВ HIMARS

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США, Вівторок 07 лютого 2023 22:52
США дозволили Польщі купувати американські РСЗВ HIMARS Фото: США дозволили Польщі купувати американські РСЗВ HIMARS (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 7 лютого, США схвалили можливий продаж Польщі американських РСЗВ HIMARS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агенство зі співпраці в сфері безпеки Пентагону.

Держдепартамент США схвалив можливий продаж Польщі РСЗВ HIMARS та інших озброєнь на 10 мільярдів доларів

Нещодавно Польща подала до США запит на придбання:

  • 18 пускових установок M142 HIMARS;
  • 468 комплектів модуля завантажувального пристрою HIMARS;
  • 45 армійських тактичних ракетних систем M57 ATACMS;
  • 461 капсулу альтернативної бойової частини керованої ракетної системи залпового вогню M30A2 GMLRS-AW з нечутливою системою руху боєприпасів;
  • 521 унітарну капсулу керованої реактивної системи залпового вогню M31A2 GMLRS-U з руховою системою нечутливих боєприпасів IMPS;
  • 532 капсули реактивної системи залпового вогню з керованою системою залпового вогню підвищеної дальності (GMLRS-ER AW) XM403;
  • недорогі практичні ракети зі зменшеною дальністю;
  • та інше військове обладнання.

Сьогодні Агентство зі співробітництва у сфері безпеки та оборони США видало необхідну сертифікацію, та повідомило Конгрес, що Польща може придбати необхідну їй техніку та обладнання.

"Цей запропонований продаж підтримає цілі зовнішньої політики та цілі національної безпеки Сполучених Штатів шляхом підвищення безпеки члена НАТО, який є силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі", - заявили в агенстві.

Крім того, реалізація цього запропонованого продажу вимагатиме від уряду США чи представників підрядника поїздки до Польщі для огляду керівництва програми для підтримки програми. Очікується, що поїздки відбуватимуться приблизно двічі на рік в міру потреби для підтримки обладнання та навчання.

Нагадаємо, раніше NBC повідомляло, що Джо Байден на річницю російського вторгнення в Україну планує візит до Європи.

За даними журналістів, американський лідер відвідає Польщу наприкінці лютого.

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