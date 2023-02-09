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США хочуть відкрити в Європі навчальний центр для тренувань з HIMARS

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Четвер 09 лютого 2023 15:05
США хочуть відкрити в Європі навчальний центр для тренувань з HIMARS Фото: США хочуть відкрити в Європі навчальний центр для тренувань з HIMARS (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Збройні сили США планують створити навчальний центр у Європі, щоб навчати союзників по НАТО використанню високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача 5 корпусу Збройних сил США генерал-лейтенанта Джона Колашескі в інтерв'ю Voice of America.

"Ми все ще перебуваємо на попередніх етапах, але це буде сферою, в яку ми, можливо, залучимо кілька країн в одному місці", - сказав він.

За його словами, запропонована програма буде доступна для країн НАТО зі схваленим доступом продажу далекобійних артилерійських систем. Сюди входять такі країни, як Естонія, Польща та Румунія на східному фронті НАТО.

Колашескі зазначив, що такий центр буде подібним до центру з опанування американських танків Abrams, який відкрився біля польського міста Познань.

Нагадаємо, що 7 лютого США схвалили можливий продаж Польщі американських РСЗВ HIMARS.

До того ж, у Німеччині хочуть розпочати виробництво HIMARS.

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