RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Блащак: хотим, чтобы "Академию Himars" открыли в Польше

Фото: министр обороны Польши Мариуш Блащак (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Польша хочет, чтобы учебный центр для тренировок по РСЗО HIMARS основали на ее территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Польши Мариуша Блащака.

"Мы хотим, чтобы в Польше была создана "Академия HIMARS", где будут проходить обучение по использованию этой артиллерийской системы", - написал он.

Блащак отметил, что сегодня в Торуне проходит конференция Европейского ракетно-артиллерийского саммита, на которой будут обсуждаться детали этого проекта.

Он также добавил, что первые HIMARS будут доставлены Польше позже в этом году.

Напомним, в феврале США одобрили продажу Польши американских РСЗО HIMARS.

В Штатах также отмечали, что планируют создать учебный центр в Европе, чтобы обучать союзников по НАТО использованию HIMARS.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПольшаРСЗО