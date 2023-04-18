Блащак: хочемо, щоб "Академію Himars" відкрили у Польщі
Польща хоче, щоб навчальний центр для тренувань з РСЗВ HIMARS заснували на її території.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Польщі Маріуша Блащака.
"Ми хочемо, щоб у Польщі була створена "Академія HIMARS", де проходитимуть навчання з використання цієї артилерійської системи", - написав він.
Блащак зазначив, що сьогодні в Торуні проходить конференція Європейського ракетно-артилерійського саміту, на якій обговорюватимуться деталі цього проєкту.
Він також додав, що перші HIMARS будуть доставлені Польщі пізніше цього року.
Нагадаємо, у лютому США схвалили продаж Польщі американських РСЗВ HIMARS.
У Штатах також зазначали, що планують створити навчальний центр у Європі, щоб навчати союзників по НАТО використанню HIMARS.
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