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Блащак: хотим, чтобы "Академию Himars" открыли в Польше

Новина українською →
Польша, Вторник 18 апреля 2023 14:51
Блащак: хотим, чтобы "Академию Himars" открыли в Польше Фото: министр обороны Польши Мариуш Блащак (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Польша хочет, чтобы учебный центр для тренировок по РСЗО HIMARS основали на ее территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Польши Мариуша Блащака.

"Мы хотим, чтобы в Польше была создана "Академия HIMARS", где будут проходить обучение по использованию этой артиллерийской системы", - написал он.

Блащак отметил, что сегодня в Торуне проходит конференция Европейского ракетно-артиллерийского саммита, на которой будут обсуждаться детали этого проекта.

Он также добавил, что первые HIMARS будут доставлены Польше позже в этом году.

Напомним, в феврале США одобрили продажу Польши американских РСЗО HIMARS.

В Штатах также отмечали, что планируют создать учебный центр в Европе, чтобы обучать союзников по НАТО использованию HIMARS.

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