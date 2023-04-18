Блащак: хотим, чтобы "Академию Himars" открыли в Польше
Польша хочет, чтобы учебный центр для тренировок по РСЗО HIMARS основали на ее территории.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Польши Мариуша Блащака.
"Мы хотим, чтобы в Польше была создана "Академия HIMARS", где будут проходить обучение по использованию этой артиллерийской системы", - написал он.
Блащак отметил, что сегодня в Торуне проходит конференция Европейского ракетно-артиллерийского саммита, на которой будут обсуждаться детали этого проекта.
Он также добавил, что первые HIMARS будут доставлены Польше позже в этом году.
Напомним, в феврале США одобрили продажу Польши американских РСЗО HIMARS.
В Штатах также отмечали, что планируют создать учебный центр в Европе, чтобы обучать союзников по НАТО использованию HIMARS.
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