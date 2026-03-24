Благовіщення 2026: коли святкується за новим календарем і яку заборону скасовує

Благовіщення входить до переліку 12 найбільших свят ПЦУ. Попри період Великого посту, цей день несе вірянам важливе послаблення та духовну радість.

Головне: Дата свята : ПЦУ відзначає Благовіщення за "новим" стилем - новоюліанським календарем.

: ПЦУ відзначає Благовіщення за "новим" стилем - новоюліанським календарем. Церковна традиція : Благовіщення святкують рівно за 9 місяців до Різдва Христового.

: Благовіщення святкують рівно за 9 місяців до Різдва Христового. Символізм : день Благовіщення нагадує про "благу вість" і початок спасіння людства.

: день Благовіщення нагадує про "благу вість" і початок спасіння людства. Послаблення посту : попри суворий період говіння, у цей день церковний устав скасовує одну з головних харчових заборон.

: попри суворий період говіння, у цей день церковний устав скасовує одну з головних харчових заборон. Богослужбові особливості: заради величі шанованої події звершується повна літургія святителя Іоана Золотоустого.

Чим важливе свято Благовіщення

Благовіщення Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії - одне з 12-ти найбільших церковних свят.

У цей день Православна церква України згадує подію, коли архангел Гавриїл сповістив Діві Марії довгоочікувану радісну новину ("благу вість") про Боговтілення - що саме вона стане матір'ю Спасителя світу.

У ПЦУ раніше пояснили, що ця подія:

ознаменувала початок визволення людського роду від гріха та вічної смерті;

відкрила шлях для людського спасіння.

Тим часом Благовіщення в народі вважають також символом остаточного приходу весни, оскільки "Бог благословляє землю й вона пробуджується від зимового сну".

Як ще називали раніше Благовіщення

Сучасна назва свята Благовіщення (від грецького Ευαγγελισμος - "блага звістка" або латинського Annuntiatio - "сповіщення") стала вживатися в церковному лексиконі через 600-700 років після Різдва Христового.

Тим часом святкування Благовіщення почалося у Східній Церкві наприкінці IV або на початку V століття.

"У перших століттях це свято вважалося Господнім, як на Сході, так і на Заході", - розповіли у ПЦУ.

Уточнюється, що на це вказують його первинні назви, такі як: "Христове Зачаття", "Благовіщення про Христа", "Початок Відкуплення", "Благовіщення", "Благовіщення Ангела Марії", "День Привітання", "День або Свято Благовіщення".

"Тільки в VII столітті затверджується нинішня назва для всієї Східної Церкви: Благовіщення Пресвятої Богородиці", - повідомили українцям.

Коли Благовіщення у 2026 році

Згідно з інформацією ПЦУ, день Благовіщення - рівно за 9 місяців до свята Різдва Христового (яке відзначають за новоюліанським церковним календарем 25 грудня).

"Свято Благовіщення - велике Богородичне свято, одне з 12-ти найбільших свят церковного року, яке є неперехідним, тобто його дата не змінюється", - нагадали вірянам.

Зазначається також, що хоча це свято припадає на період Великого посту, воно:

ніколи не відкладається і не скасовується;

дозволяє вживати рибу.

"Має один день передсвята та один день післясвята, в який відзначається Собор архангела Гавриїла", - додали у ПЦУ.

Отже, цього року Благовіщення Пресвятої Богородиці припадає на середу, 25 березня.

Благовіщення у православному церковному календарі (скриншот: pomisna.info)

Богослужбові особливості свята Благовіщення

У ПЦУ повідомили, що за богослужбовими особливостями свято Благовіщення подібне:

до свята Різдва Христового;

до свята Богоявлення.

"Літургія ранішосвячених дарів в цей день не служиться, але заради величі шанованої події звершується повна літургія святителя Іоана Золотоустого", - поділились із людьми.

Може звершуватись також літургія за чином святителя Василія Великого (якщо свято трапиться у дні, коли її належить звершувати).

ПЦУ відзначає Благовіщення 25 березня (інфографіка: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

"Богослужіння на Благовіщення повне урочистих, величних і радісних гімнів. Багато разів тут повторюється добре знаний нам вітальний вигук ангела: "Радуйся!". І ми, радіючи духом та вшановуючи Діву, зустрічаймо свято Благовіщення Пресвятої Богородиці", - підсумували у ПЦУ.