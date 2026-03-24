Благовещение 2026: когда празднуется по новому календарю и какой запрет отменяет

Благовещение входит в перечень 12 самых больших праздников ПЦУ. Несмотря на период Великого поста, этот день несет верующим важное послабление и духовную радость.

Подробнее о том, чем важен этот праздник, как его могли называть раньше, на какой день он приходится сегодня и какие богослужебные особенности имеет, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное: Дата праздника : ПЦУ отмечает Благовещение по "новому" стилю - новоюлианскому календарю.

: ПЦУ отмечает Благовещение по "новому" стилю - новоюлианскому календарю. Церковная традиция : Благовещение празднуют ровно за 9 месяцев до Рождества Христова.

: Благовещение празднуют ровно за 9 месяцев до Рождества Христова. Символизм : день Благовещения напоминает о "благой вести" и начале спасения человечества.

: день Благовещения напоминает о "благой вести" и начале спасения человечества. Послабление поста : несмотря на строгий период говения, в этот день церковный устав отменяет один из главных пищевых запретов.

: несмотря на строгий период говения, в этот день церковный устав отменяет один из главных пищевых запретов. Богослужебные особенности: ради величия почитаемого события совершается полная литургия святителя Иоанна Златоуста.

Чем важен праздник Благовещения

Благовещение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии - один из 12-ти самых больших церковных праздников.

В этот день Православная церковь Украины вспоминает событие, когда архангел Гавриил возвестил Деве Марии долгожданную радостную новость ("благую весть") о Боговоплощении - что именно она станет матерью Спасителя мира.

В ПЦУ ранее объяснили, что это событие:

ознаменовало начало освобождения человеческого рода от греха и вечной смерти;

открыло путь для человеческого спасения.

Между тем Благовещение в народе считают также символом окончательного прихода весны, поскольку "Бог благословляет землю и она пробуждается от зимнего сна".

Как еще называли раньше Благовещение

Современное название праздника Благовещения (от греческого Ευαγγγελισμος - "благая весть" или латинского Annuntiatio - "возвещение") стало употребляться в церковном лексиконе через 600-700 лет после Рождества Христова.

Между тем празднование Благовещения началось в Восточной Церкви в конце IV или в начале V века.

"В первых веках этот праздник считался Господним, как на Востоке, так и на Западе", - рассказали в ПЦУ.

Уточняется, что на это указывают его первичные названия, такие как: "Христово Зачатие", "Благовещение о Христе", "Начало Искупления", "Благовещение", "Благовещение Ангела Марии", "День Приветствия", "День или Праздник Благовещения".

"Только в VII веке утверждается нынешнее название для всей Восточной Церкви: Благовещение Пресвятой Богородицы", - сообщили украинцам.

Когда Благовещение в 2026 году

Согласно информации ПЦУ, день Благовещения - ровно за 9 месяцев до праздника Рождества Христова (который отмечают по новоюлианскому церковному календарю 25 декабря).

"Праздник Благовещения - великий Богородичный праздник, один из 12-ти крупнейших праздников церковного года, который является непереходным, то есть его дата не меняется", - напомнили верующим.

Отмечается также, что хотя этот праздник приходится на период Великого поста, он:

никогда не откладывается и не отменяется;

позволяет употреблять рыбу.

"Имеет один день предпраздника и один день послепраздника, в который отмечается Собор архангела Гавриила", - добавили в ПЦУ.

Следовательно, в этом году Благовещение Пресвятой Богородицы приходится на среду, 25 марта.

Благовещение в православном церковном календаре (скриншот: pomisna.info)

Богослужебные особенности праздника Благовещения

В ПЦУ сообщили, что по богослужебным особенностям праздник Благовещения подобен:

к празднику Рождества Христова;

к празднику Богоявления.

"Литургия ранних даров в этот день не служится, но ради величия почитаемого события совершается полная литургия святителя Иоанна Златоуста", - поделились с людьми.

Может совершаться также литургия по чину святителя Василия Великого (если праздник случится в дни, когда ее положено совершать).

ПЦУ отмечает Благовещение 25 марта (инфографика: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Где искать торжественные богослужения онлайн

В заключение стоит заметить, что найти торжественные богослужения можно обычно онлайн в сети:

на официальной странице ПЦУ "Православная Церковь Украины" в Facebook;

на официальном YouTube-канале "Православная Церковь Украины".

"Богослужение на Благовещение полно торжественных, величественных и радостных гимнов. Много раз здесь повторяется хорошо известный нам приветственный возглас ангела: "Радуйся!". И мы, радуясь духом и почитая Деву, встречаем праздник Благовещения Пресвятой Богородицы", - подытожили в ПЦУ.