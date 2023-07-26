Благословляв окупантів. Митрополит УПЦ МП у Сумській області отримав підозру

Служба безпеки України повідомила про підозру митрополиту УПЦ МП у Сумській області, який благословляв російських окупантів та виправдовував агресію РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

Як зазначається, Служба безпеки зібрала доказову базу на колишнього митрополита Роменської єпархії УПЦ МП Олексія Масленнікова, який публічно виправдовував збройну агресію РФ проти України.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії єпископ втік до країни-агресора, де одним з перших підтримав загарбницькі дії Кремля.

Крім того, у вересні 2022 року він взяв участь у богослужінні в монастирі Свердловської області РФ. Під час відправи він спільно з представниками РПЦ благословляв російських військових, які воюють проти України.

Також в ході літургії клірик вихваляв рішення диктатора Володимира Путіна щодо проведення мобілізації в Росії для поповнення окупаційних угруповань країни-агресора.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Оскільки зловмисник переховується від правосуддя на території Росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності. Зловмиснику загрожує тюремне ув’язнення.

Діяльність УПЦ МП в Україні

У грудні 2022 року правоохоронці провели низку обшуків на території храмів УПЦ Московського патріархату у різних областях України та знайшла докази, які свідчать про співпрацю з РФ.

Після цього президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про заборону в Україні релігійних організацій, пов'язаних із центрами впливу в Росії. У низці областей України заборонили діяльність УПЦ МП та позбавили їх права користуватися земельними ділянками.

Нагадаємо, настоятеля Свято-Вознесенського чоловічого монастиря Чернівецько-Буковинської Єпархії Української православної церкви Московського патріархату підозрюють у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі.

Також СБУ повідомила про підозру митрополиту і секретарю Овруцько-Коростенської єпархії Української православної церкви Московського патріархату у Житомирській області. Вони виробляли та розповсюджували агітаційні матеріали, які провокували релігійну ворожнечу.

До того ж нещодавно в Україні вперше винесли вирок митрополиту УПЦ Московського патріархату.