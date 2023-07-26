Благословлял оккупантов. Митрополит УПЦ МП в Сумской области получил подозрение

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении митрополиту УПЦ МП в Сумской области, который благословлял российских оккупантов и оправдывал агрессию РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

Как отмечается, Служба безопасности собрала доказательную базу на бывшего митрополита Роменской епархии УПЦ МП Алексея Масленникова, публично оправдывающего вооруженную агрессию РФ против Украины.

После начала полномасштабного вторжения России епископ бежал в страну-агрессор, где одним из первых поддержал захватнические действия Кремля.

Кроме того, в сентябре 2022 г. он принял участие в богослужении в монастыре Свердловской области РФ. Во время службы он совместно с представителями РПЦ благословлял российских военных, которые воюют против Украины.

Также в ходе литургии клирик восхвалял решение диктатора Владимира Путина о проведении мобилизации в России для пополнения оккупационных группировок страны-агрессора.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Поскольку злоумышленник скрывается от правосудия на территории России, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности. Злоумышленнику грозит тюремное заключение.

Деятельность УПЦ МП в Украине

В декабре 2022 года правоохранители провели ряд обысков на территории храмов УПЦ Московского патриархата в разных областях Украины и нашли доказательства, свидетельствующие о сотрудничестве с РФ.

После этого президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о запрещении в Украине религиозных организаций, связанных с центрами влияния в России. В ряде областей Украины запретили деятельность УПЦ МП и лишили их права пользоваться земельными участками.

Напомним, настоятеля Свято-Вознесенского мужского монастыря Черновицко-Буковинской Епархии Украинской православной церкви Московского патриархата подозревают в разжигании межрелигиозной розни.

Также СБУ сообщила о подозрении митрополиту и секретарю Овручско-Коростенской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата в Житомирской области. Они производили и распространяли агитационные материалы, которые провоцировали религиозную рознь.

К тому же, недавно в Украине впервые вынесли приговор митрополиту УПЦ Московского патриархата.