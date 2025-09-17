UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Благодійний фонд крав 90% пожертв на армію: СБУ затримала шахраїв

Фото: СБУ викрила групу, що крала гроші для армії ( facebook.com.SecurSerUkraine)
Автор: Савченко Юлія

Правоохоронці викрили фонд, який збирав гроші на армію, але лише 10% доходило до ЗСУ. Решту ділили між собою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Служба безпеки та Національна поліція зупинили роботу злочинної групи, яка діяла у кількох регіонах України та привласнювала пожертви, зібрані на потреби ЗСУ.

У Дніпрі, Харкові, Одесі та Кам’янському одночасно затримали шістьох учасників угруповання, причетних до розкрадання благодійних внесків.

Під виглядом волонтерів фігуранти збирали кошти нібито для допомоги військовим на передовій.

Насправді ж на фронт спрямовували лише близько 10% від усіх надходжень. Решту 90% розподіляли між учасниками "схеми".

Благодійний фонд прикривав оборудку

Уся діяльність була прикрита благодійним фондом, створеним у Дніпрі місцевим рецидивістом. Він уже перебував під слідством за наркоторгівлю.

До "схеми" він залучив дев’ятьох спільників. Для маскування частину з них переодягали у військову форму. Водночас лише двоє справді мали відношення до армії - це були ветерани.

Фігуранти облаштовували скриньки для готівки на центральних вулицях міст.

Правоохоронці задокументували один із епізодів, де було вкрадено 556 тисяч гривень, зібраних нібито “на армію”.

Під час обшуків в офісі фонду та вдома у підозрюваних вилучили комп’ютери, телефони, чорнові записи з доказами діяльності.

Також знайшли гроші, які громадяни передавали як пожертви для ЗСУ.

Організатору фонду та ще п’ятьом його спільникам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу. Їм загрожує до 7 років ув’язнення з конфіскацією майна.

В СБУ наголосили, що ця справа стосується лише одного фонду і не має відношення до інших благодійних чи волонтерських організацій України.

 

Фото: СБУ викрила благодійний фонд, який крав пожертви на армію (СБУ)

 

СБУ постійно викриває шахраїв

Нагадаємо, у Львівській області група зловмисників, у змові з керівником однієї з благодійних організацій, налагодила незаконну схему імпорту автомобілів в Україну.

Під прикриттям гуманітарної допомоги для Збройних сил України вони ввозили транспортні засоби без сплати податків і зборів, а згодом - продавали їх для особистого збагачення.

Також у Києві затримали жінку, яка під прикриттям фіктивного благодійного фонду продавала авто, завезені з-за кордону як гуманітарна допомога для ЗСУ.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що шахраї в Вінниці пограбували матір загиблого військового ЗСУ. Жінку ошукали майже на мільйон гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниЗбройні сили УкраїниБлагодійна організація