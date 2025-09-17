Благодійний фонд крав 90% пожертв на армію: СБУ затримала шахраїв

Служба безпеки та Національна поліція зупинили роботу злочинної групи, яка діяла у кількох регіонах України та привласнювала пожертви, зібрані на потреби ЗСУ.

У Дніпрі, Харкові, Одесі та Кам’янському одночасно затримали шістьох учасників угруповання, причетних до розкрадання благодійних внесків.

Під виглядом волонтерів фігуранти збирали кошти нібито для допомоги військовим на передовій.

Насправді ж на фронт спрямовували лише близько 10% від усіх надходжень. Решту 90% розподіляли між учасниками "схеми".

Благодійний фонд прикривав оборудку

Уся діяльність була прикрита благодійним фондом, створеним у Дніпрі місцевим рецидивістом. Він уже перебував під слідством за наркоторгівлю.

До "схеми" він залучив дев’ятьох спільників. Для маскування частину з них переодягали у військову форму. Водночас лише двоє справді мали відношення до армії - це були ветерани.

Фігуранти облаштовували скриньки для готівки на центральних вулицях міст.

Правоохоронці задокументували один із епізодів, де було вкрадено 556 тисяч гривень, зібраних нібито “на армію”.

Під час обшуків в офісі фонду та вдома у підозрюваних вилучили комп’ютери, телефони, чорнові записи з доказами діяльності.

Також знайшли гроші, які громадяни передавали як пожертви для ЗСУ.

Організатору фонду та ще п’ятьом його спільникам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу. Їм загрожує до 7 років ув’язнення з конфіскацією майна.

В СБУ наголосили, що ця справа стосується лише одного фонду і не має відношення до інших благодійних чи волонтерських організацій України.

Фото: СБУ викрила благодійний фонд, який крав пожертви на армію (СБУ)