RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Благотворительный фонд воровал 90% пожертвований на армию: СБУ задержала мошенников

Фото: СБУ разоблачила группу, которая воровала деньги для армии ( facebook.com.SecurSerUkraine)
Автор: Савченко Юлія

Правоохранители разоблачили фонд, который собирал деньги на армию, но только 10% доходило до ВСУ. Остальное делили между собой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Служба безопасности и Национальная полиция остановили работу преступной группы, которая действовала в нескольких регионах Украины и присваивала пожертвования, собранные на нужды ВСУ.

В Днепре, Харькове, Одессе и Каменском одновременно задержали шестерых участников группировки, причастных к хищению благотворительных взносов.

Под видом волонтеров фигуранты собирали средства якобы для помощи военным на передовой.

На самом деле на фронт направляли лишь около 10% от всех поступлений. Остальные 90% распределяли между участниками "схемы".

Благотворительный фонд прикрывал сделку

Вся деятельность была прикрыта благотворительным фондом, созданным в Днепре местным рецидивистом. Он уже находился под следствием за наркоторговлю.

К "схеме" он привлек девять сообщников. Для маскировки часть из них переодевали в военную форму. В то же время только двое действительно имели отношение к армии - это были ветераны.

Фигуранты обустраивали ящики для наличных на центральных улицах городов.

Правоохранители задокументировали один из эпизодов, где было украдено 556 тысяч гривен, собранных якобы "на армию".

Во время обысков в офисе фонда и дома у подозреваемых изъяли компьютеры, телефоны, черновые записи с доказательствами деятельности.

Также нашли деньги, которые граждане передавали как пожертвования для ВСУ.

Организатору фонда и еще пятерым его сообщникам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 201-2 Уголовного кодекса. Им грозит до 7 лет заключения с конфискацией имущества.

В СБУ отметили, что это дело касается только одного фонда и не имеет отношения к другим благотворительным или волонтерским организациям Украины.

 

Фото: СБУ разоблачила благотворительный фонд, который воровал пожертвования на армию (СБУ)

 

 

СБУ постоянно разоблачает мошенников

Напомним, во Львовской области группа злоумышленников, в сговоре с руководителем одной из благотворительных организаций, наладила незаконную схему импорта автомобилей в Украину.

Под прикрытием гуманитарной помощи для Вооруженных сил Украины они ввозили транспортные средства без уплаты налогов и сборов, а впоследствии - продавали их для личного обогащения.

Также в Киеве задержали женщину, которая под прикрытием фиктивного благотворительного фонда продавала авто, завезенные из-за границы как гуманитарная помощь для ВСУ.

Ранее РБК-Украина сообщало, что мошенники в Виннице ограбили мать погибшего военного ВСУ. Женщину обманули почти на миллион гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныВооруженные силы УкраиныБлагодійна організація