Благотворительный фонд воровал 90% пожертвований на армию: СБУ задержала мошенников

Правоохранители разоблачили фонд, который собирал деньги на армию, но только 10% доходило до ВСУ. Остальное делили между собой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Служба безопасности и Национальная полиция остановили работу преступной группы, которая действовала в нескольких регионах Украины и присваивала пожертвования, собранные на нужды ВСУ.
В Днепре, Харькове, Одессе и Каменском одновременно задержали шестерых участников группировки, причастных к хищению благотворительных взносов.
Под видом волонтеров фигуранты собирали средства якобы для помощи военным на передовой.
На самом деле на фронт направляли лишь около 10% от всех поступлений. Остальные 90% распределяли между участниками "схемы".
Вся деятельность была прикрыта благотворительным фондом, созданным в Днепре местным рецидивистом. Он уже находился под следствием за наркоторговлю.
К "схеме" он привлек девять сообщников. Для маскировки часть из них переодевали в военную форму. В то же время только двое действительно имели отношение к армии - это были ветераны.
Фигуранты обустраивали ящики для наличных на центральных улицах городов.
Правоохранители задокументировали один из эпизодов, где было украдено 556 тысяч гривен, собранных якобы "на армию".
Во время обысков в офисе фонда и дома у подозреваемых изъяли компьютеры, телефоны, черновые записи с доказательствами деятельности.
Также нашли деньги, которые граждане передавали как пожертвования для ВСУ.
Организатору фонда и еще пятерым его сообщникам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 201-2 Уголовного кодекса. Им грозит до 7 лет заключения с конфискацией имущества.
В СБУ отметили, что это дело касается только одного фонда и не имеет отношения к другим благотворительным или волонтерским организациям Украины.
Фото: СБУ разоблачила благотворительный фонд, который воровал пожертвования на армию (СБУ)
Напомним, во Львовской области группа злоумышленников, в сговоре с руководителем одной из благотворительных организаций, наладила незаконную схему импорта автомобилей в Украину.
Под прикрытием гуманитарной помощи для Вооруженных сил Украины они ввозили транспортные средства без уплаты налогов и сборов, а впоследствии - продавали их для личного обогащения.
Также в Киеве задержали женщину, которая под прикрытием фиктивного благотворительного фонда продавала авто, завезенные из-за границы как гуманитарная помощь для ВСУ.
Ранее РБК-Украина сообщало, что мошенники в Виннице ограбили мать погибшего военного ВСУ. Женщину обманули почти на миллион гривен.