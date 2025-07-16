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Під виглядом авто для ЗСУ: на Львівщині викрили масштабну схему контрабанди

Середа 16 липня 2025 12:57
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Під виглядом авто для ЗСУ: на Львівщині викрили масштабну схему контрабанди Фото: на Львівщині викрили масштабну схему контрабанди авто (dpsu.gov.ua)
Автор: Ірина Глухова

У Львівській області правоохоронці ліквідували масштабну схему незаконного ввезення автівок в Україну під виглядом гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

За інформацією ДПСУ, група зловмисників, у змові з керівником однієї з благодійних організацій, налагодила незаконну схему імпорту автомобілів в Україну. Під прикриттям гуманітарної допомоги для Збройних сил України вони ввозили транспортні засоби без сплати податків і зборів, а згодом - продавали їх для особистого збагачення.

Як працювала схема

Зловмисники офіційно завозили авто як гуманітарну допомогу нібито для ЗСУ. Проте замість передачі військовим, машини виставляли на продаж. Для реалізації вони використовували:

  • торгову інтернет-платформу;
  • Telegram-канали;
  • сторінки у соцмережах - Instagram і Facebook;
  • особисті зв'язки та знайомства.

Аби приховати незаконну діяльність, учасники схеми користувалися тимчасовими SIM-картами та домовлялися з покупцями на особистих зустрічах. За 2025 рік їм вдалося завезти понад 300 автомобілів.

Під час обшуків у Києві, Львові, а також у Київській, Львівській та Житомирській областях вилучили:

  • майже 94 тис. доларів США,
  • понад 17 тис. євро,
  • близько 1,7 млн грн,
  • 5 авто,
  • документи, криптогаманці та техніку.

Організаторам схеми готують підозру за ч. 3 ст. 201-4 Кримінального кодексу України - контрабанда підакцизних товарів.

Фото: на Львівщині викрили масштабну схему контрабанди авто (dpsu.gov.ua)

Нагадаємо, у Вінницькій області співробітники Офісу генерального прокурора викрили схему продажу автомобілів на 1,5 млн гривень, які були ввезені під виглядом гуманітарної допомоги.

Також на Прикарпатті під час продажу автомобіля швидкої допомоги, яка була завезена в Україну як "гуманітарка", затримали волонтерів. Правоохоронці виявили ще 14 автомобілів під час обшуків.

Окрім того, у Києві прикордонники спільно з Бюро економічної безпеки викрили схему продажу автомобілів, які завозилися як гуманітарна допомога для ЗСУ та волонтерів.

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Контрабанда Авто для ЗСУ Прикордонна служба Львівська область
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