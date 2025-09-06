Бізнесу стане простіше працювати з європейцями: уряд скасує акти виконаних робіт

"Уряд планує скасувати акти виконаних робіт. Говорили про це на зустрічі з бізнесом в Закарпатті в п’ятницю", - повідомила Свириденко.

За її словами, урядовий законопроект скасовує обов’язкове підписання Акту виконаних робіт для оплати послуг у безготівковій формі, як підтвердження отримання послуги.

Такі норми полегшать українським компаніям співпрацю з європейськими бізнес-партнерами.

"Оцінюємо сумарну економію українського бізнесу за рахунок цієї новації на рівні 20,2 млрд грн на рік", - пояснила прем'єр.

Також вона розповіла, що обговорила з підприємцями Закарпаття проблеми, які турбують бізнес цього регіону. Під час зустрічі прем'єр також розповіла про нові програми в рамках політики розвитку українських виробників "Зроблено в Україні".

для релокованих підприємств, чиї виробничі потужності зруйнували російські обстріли, діють гранти на відновлення обладнання 16 млн гривень,

активно розвиваються на Закарпатті індустріальні парки. Держава надає фінансування на розвиток промислової інфраструктури індустріальних парків,

програма "5-7-9" дає можливість на інвестиційні цілі отримати доступний кредит до 150 млн гривень,

фінансуються гранти на розвиток переробної промисловості до 8 млн гривень на обладнання,

розширюється дія програм часткової компенсації вартості української техніки -25% компенсації на сільгосптехніку та обладнання для агропереробки; 15% на колісну і будівельну техніку, ліфти, верстати.

"Задача громад і місцевої влади таких регіонів як Закарпаття - сприяти тим компаніям, які змушені були рятуватись від війни. Щоб вони знайшли собі новий дім в Україні, а не за кордоном. Працюємо разом над цим", - підкреслила Свириденко.