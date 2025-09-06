Бізнесу стане простіше працювати з європейцями: уряд скасує акти виконаних робіт

Уряд планує скасувати обов’язкове підписання Акту виконаних робіт для оплати послуг у безготівковій формі. Це спростить співпрацю українських компаній із європейськими партнерами та дозволить бізнесу економити.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву премʼєр-міністра України Юлії Свириденко.
"Уряд планує скасувати акти виконаних робіт. Говорили про це на зустрічі з бізнесом в Закарпатті в п’ятницю", - повідомила Свириденко.
За її словами, урядовий законопроект скасовує обов’язкове підписання Акту виконаних робіт для оплати послуг у безготівковій формі, як підтвердження отримання послуги.
Такі норми полегшать українським компаніям співпрацю з європейськими бізнес-партнерами.
"Оцінюємо сумарну економію українського бізнесу за рахунок цієї новації на рівні 20,2 млрд грн на рік", - пояснила прем'єр.
Також вона розповіла, що обговорила з підприємцями Закарпаття проблеми, які турбують бізнес цього регіону. Під час зустрічі прем'єр також розповіла про нові програми в рамках політики розвитку українських виробників "Зроблено в Україні".
"Задача громад і місцевої влади таких регіонів як Закарпаття - сприяти тим компаніям, які змушені були рятуватись від війни. Щоб вони знайшли собі новий дім в Україні, а не за кордоном. Працюємо разом над цим", - підкреслила Свириденко.
