Бизнесу станет проще работать с европейцами: правительство отменит акты выполненных работ

"Правительство планирует отменить акты выполненных работ. Говорили об этом на встрече с бизнесом в Закарпатье в пятницу", - сообщила Свириденко.

По ее словам, правительственный законопроект отменяет обязательное подписание Акта выполненных работ для оплаты услуг в безналичной форме, как подтверждение получения услуги.

Такие нормы облегчат украинским компаниям сотрудничество с европейскими бизнес-партнерами.

"Оцениваем суммарную экономию украинского бизнеса за счет этой новации на уровне 20,2 млрд грн в год", - пояснила премьер.

Также она рассказала, что обсудила с предпринимателями Закарпатья проблемы, которые беспокоят бизнес этого региона. Во время встречи премьер также рассказала о новых программах в рамках политики развития украинских производителей "Сделано в Украине".

для релокованих предприятий, чьи производственные мощности разрушили российские обстрелы, действуют гранты на восстановление оборудования 16 млн гривен,

активно развиваются на Закарпатье индустриальные парки. Государство предоставляет финансирование на развитие промышленной инфраструктуры индустриальных парков,

программа "5-7-9" дает возможность на инвестиционные цели получить доступный кредит до 150 млн гривен,

финансируются гранты на развитие перерабатывающей промышленности до 8 млн гривен на оборудование,

расширяется действие программ частичной компенсации стоимости украинской техники -25% компенсации на сельхозтехнику и оборудование для агропереработки; 15% на колесную и строительную технику, лифты, станки.

"Задача общин и местных властей таких регионов как Закарпатье - способствовать тем компаниям, которые вынуждены были спасаться от войны. Чтобы они нашли себе новый дом в Украине, а не за рубежом. Работаем вместе над этим", - подчеркнула Свириденко.