Бизнесу станет проще работать с европейцами: правительство отменит акты выполненных работ

Правительство планирует отменить обязательное подписание Акта выполненных работ для оплаты услуг в безналичной форме. Это упростит сотрудничество украинских компаний с европейскими партнерами и позволит бизнесу экономить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Юлии Свириденко.
"Правительство планирует отменить акты выполненных работ. Говорили об этом на встрече с бизнесом в Закарпатье в пятницу", - сообщила Свириденко.
По ее словам, правительственный законопроект отменяет обязательное подписание Акта выполненных работ для оплаты услуг в безналичной форме, как подтверждение получения услуги.
Такие нормы облегчат украинским компаниям сотрудничество с европейскими бизнес-партнерами.
"Оцениваем суммарную экономию украинского бизнеса за счет этой новации на уровне 20,2 млрд грн в год", - пояснила премьер.
Также она рассказала, что обсудила с предпринимателями Закарпатья проблемы, которые беспокоят бизнес этого региона. Во время встречи премьер также рассказала о новых программах в рамках политики развития украинских производителей "Сделано в Украине".
"Задача общин и местных властей таких регионов как Закарпатье - способствовать тем компаниям, которые вынуждены были спасаться от войны. Чтобы они нашли себе новый дом в Украине, а не за рубежом. Работаем вместе над этим", - подчеркнула Свириденко.
Заметим, что недавно Государственная служба занятости создала новый инструмент для поиска работы в Украине на основе искусственного интеллекта (ИИ).
Напомним, ранее мы также писали, какие вакансии стали самыми популярными в течение 2025 года, и что (кроме зарплаты) компании готовы предлагать некоторым работникам, чтобы "закрыть" свои потребности.