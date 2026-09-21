Бізнес закликає перенести запуск еАкцизу: через зволікання бюджет втрачає 6,5 млрд грн

Бізнес закликає Верховну Раду невідкладно ухвалити перенесення запуску еАкцизу. Через затримку з рішенням, за оцінкою представників тютюнової галузі, бюджет недоотримає 6,5 млрд гривень вже цього року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на звернення бізнес-асоціацій.

Бізнес просить перенести еАкциз на 2027 рік

Європейська Бізнес Асоціація, Американська торговельна палата в Україні та Українська Асоціація виробників тютюнових виробів "Укртютюн" закликають Верховну Раду включити до порядку денного та якнайшвидше ухвалити законопроєкт №15532.

Документ передбачає перенесення запуску електронної простежуваності обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет на 1 липня 2027 року.

Бізнес вважає, що для повноцінного запуску системи необхідно забезпечити технічну та операційну готовність держави й усіх учасників ринку.

"Бізнес підтримує рішення про перенесення, оскільки для повноцінного запуску нової системи необхідно забезпечити належну технічну та операційну готовність як держави, так і всіх учасників ринку", - сказано у зверненні асоціацій.

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Йдеться, зокрема, про стабільну роботу компонентів еАкцизу, інтеграцію корпоративних ІТ-рішень, перебудову виробничих і логістичних процесів та навчання персоналу. Також необхідно завершити розробку і тестування державних програмних продуктів та провести наскрізне тестування руху продукції, зазначають бізнес-асоціації.

Втрати для бюджету і бізнесу

За даними асоціацій, затримка з ухваленням законопроєкту №15532 вже створює проблеми для планування роботи компаній. Зокрема, бізнес не може своєчасно придбати марки акцизного податку на листопад 2026 року.

За підрахунками представників тютюнової галузі, через це Державний бюджет України може недоотримати 6,5 млрд гривень.

Нові вимоги стосуватимуться широкого кола учасників ринку - від виробників та імпортерів до дистриб’юторів, логістичних компаній, оптової та роздрібної торгівлі.

"Тому недостатній час для підготовки може створити ризики для безперебійного виробництва та постачання легальної продукції, а також посилити операційну невизначеність для бізнесу", - йдеться у зверненні на сайті EBA.

Асоціації закликають парламент не відкладати розгляд законопроєкту №15532 та дозволити учасникам ринку отримати необхідний період для підготовки й забезпечити організований перехід до нової системи.